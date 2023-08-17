Maribor-Fenerbahçe maçında gerilim: Karşılaşma durdu

Maribor-Fenerbahçe maçında gerilim tırmanınca karşılaşma durdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşılaştı.
Fenerbahçe’nin 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 66’ncı dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı ve maç durdu.
Kavganın Maribor’lu bir taraftarın Fenerbahçe tribünlerinden pankartı almasıyla çıktığı bildirildi.
Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması için anons yapıldı.
Anonsun sadece bir kale arkası için geçerli olduğu öğrenilirken, oradaki taraftarların sahadan çıktı.
Maç yaklaşık yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.