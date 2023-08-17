Maribor-Fenerbahçe maçında gerilim: Karşılaşma durdu

Görüştüm şimdi , bize maç başından beri ırkçı söylemler ve hareketler yapılıyor..



Ben dikkat etmedim de şimdi duyuyorum hala devam ediyorlar.. ne olduğunu yazmaya gerek yok..



Sonra biri pankarta koşuyor ve tribün de tepki veriyor bizim..



Konu budur..