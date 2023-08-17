İsveç’te ‘terör alarmı’ seviyesi yükseltildi

İsveç Kur’an yakma eylemlerine gelen tepkiler nedeniyle terör alarmı seviyesini üçten dörde yükseltti. Bu, ülkede geçerli olan en yüksek ikinci alarm seviyesi.

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İsveç, Kuran yakma eylemleri ve bu eylemlere yurt dışından gelen tehditler nedeniyle terör alarm seviyesini 2016’dan bu yana ilk kez, en üst ikinci seviyeye yükseltti.

DW Türkçe’nin haberine göre İsveç istihbarat servisi Säpo’nun başkanı Charlotte von Essen, bugün Stockholm’de düzenlediği basın toplantısında, alarm seviyesinin üçten dördee yükseltildiğini bildirdi.

Von Essen, İsveç’in saldırı tehditleri karşısında ‘kötüleşen bir durumda’ olduğunu ve bu durumun daha uzun süre devam edeceğini belirterek, alarm seviyesini yükseltme kararının tek bir olaya dayalı olmadığını ve bunun uzun vadeli bir değerlendirme olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yakın geçmişte Stockholm’de küçük gruplarca düzenlenen İslamofobik eylemlerde Kuran nüshaları ateşe verilmiş ya da üzerlerine basılarak çiğnenmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği de saldırıya uğramış, El Kaide’ye ait olduğu belirtilen bir bildirideyse Kuran eylemlerine saldırıyla karşılık verme çağrısı yapılmıştı.