Kanada’da orman yangını: Tüm şehir tahliye ediliyor

Kanada’nın büyük şehirlerinden Yellowknife, kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle tahliye ediliyor. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı kentin cuma öğlen saatlerine kadar terk edilmesi istendi.

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Alevler, 17 kilometre mesafede bulunuyor. Olağanüstü hal ilan edilen Northwest Territories bölgesinde 200’den fazla orman yangını çıktı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre bölgenin çevre bakanı olan Shane Thompson, yangınların Yellowknife halkı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyledi: “Kent an itibariyle tehdit altında değil ama eğer yağmur yağmazsa, hafta sonuna kadar alevler kent sınırlarına ulaşabilir.”

Bakan, kalmayı seçenlerin kendileri ve yakınları için risk oluşturacağını da ekledi.

Hay River adlı tehdit altındaki bir başka yerleşim yerindekilerin yedide birinin henüz bölgeyi terk etmediği bildirildi.

Bölgedeki yangınlar telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesine neden olurken Kanada ordusu, havadan tahliye operasyonları düzenliyor.

Bu operasyon, bölge tarihindeki en kapsamlı havadan tahliye olarak kayda geçti.

Toplamda beş yerleşim yeri için emir verilirken; tahliye edilenler komşu Alberta bölgesine taşınıyor.

Yangınların nedeni

Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevsimlerinden birini geçiriyor.

Çarşambadan bu yana aktif yangın sayısının 1100’e yaklaştığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yangınların bu kadar şiddetli olmasının nedenlerinden biri de bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmesi.