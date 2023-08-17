‘Erdoğan-Gül’ benzetmesi Özgür Özel’i ‘ürpertti’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ortak hareket ediyor. Özel bu, AKP’nin ilk dönemlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün birlikte hareket etmesine benzetilince ‘tüylerinin diken diken olduğunu’ söyledi.

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Özel, İmamoğlu’nun CHP genel başkanlığında onu işaret etmesini de değerlendirdi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, şunları söyledi: “Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP’de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli. Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum.”

Özel’in “Adaylığınızı ne zaman açıklayacaksınız” sorusuna yanıtıysa şöyle:

*Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak.

*Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız.

*(“Siz de İmamoğlu gibi ‘Aday değilim, yolculuğa çıktım’ mı diyorsunuz” sorusuna) Zaten bir yolculuktayız. 28 Mayıs’tan sonra partinin özeleştiri yapması gerektiğini genel başkanımızla paylaşmıştım. Fikir ayrılığımız oldu. Genel başkanımız adına konuşan bazı arkadaşların meseleyi anlamadığını gördükten sonra yolculuk başladı.

*Biz insanlara cumhuriyetin 100’ncü yılında iktidar olma sözümüzü tutamadık. Ciddi bir özeleştiri sürecinin yürütülmesi gerektiğini düşünüyordum. Süreç doğru yürütülse benim bir yolculuğa çıkmaya niyetim de, yenilginin sorumluluğuyla takatim de yoktu. Ama birilerinin hiçbir şey yokmuş gibi davrandığını ve bunun parçası olmanın seçimi kaybetmekten daha ağır bir sorumluluk olduğunu hissettiğim için ben de duygusal kopuş yaşadım. Şu anki pozisyonum bu. Hiçbir şey olmamış gibi davranmayıp hissettiğim sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum.

Erdoğan-Gül benzetmesi

“İmamoğlu ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Erdoğan ve Gül birlikteliğine benzeyen bir ilişki mi aranızdaki?” sorusuna yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

“Böyle benzetmelerden tüylerim diken diken oluyor. Her şeyi bırakıp kaçasım geliyor. Benim benzetilmeyi en son isteyeceğim iki isim bu ikisi. Ama İmamoğlu ile benzer kaygılar ve umutlarımız var. Sadece Ekrem Bey ile değil, beş CHP’linin dördüyle benzer duygulardayız. CHP’de değişim ve dönüşüm olacaksa ayrılarak değil, birleşerek olacak. Değişimi cephelere bölecek değiliz. Hatta değişime itiraz edenleri bile kapsayacak bir değişim öngörüyoruz.”

‘Emanetçi aday’

Özel’in, “İmamoğlu’nun emanetçi adayı mısınız?” sorusuna yanıtıysa şöyle:

*İmamoğlu ile aramızda ‘Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur’ gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP’de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.

*CHP’nin genel başkanlığı Atatürk’ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanması, sonra Türkiye’yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey.

*Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk’e ait. Şu anda Kemal Bey’de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk’e karşı hissederiz.