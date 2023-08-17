Eminönü’nde boş otobüs denize düştü

İstanbul’da Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsü denize düştü. Otobüsün boş olduğu belirtildi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) yapılan açıklamada, şoförün el freninin çekmeden araçtan inmesi sebebiyle otobüsün kayarak denize düştüğü belirtildi.
İBB, olayda yaralanan ya da can kaybı olmadığını bildirdi.
İBB’nin açıklaması şöyle:
“Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir.”