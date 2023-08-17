Yıl sonuna dek 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ağustosun ilk yarısında teslim edilen Togg’un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.

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Kacır, Twitter hesabındaki paylaşımda Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Togg’un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

“Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor.”

Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen #Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti.



Yollardaki Togg sayısı 2.000’i aştı.



Üretim daha da hızlanacak.



Yıl sonuna dek toplam 28.000 Togg #T10X üretimi hedefleniyor. #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/xhP0haw22o — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) August 17, 2023

Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.