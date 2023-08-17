Şimşek’ten özel bankalara: Tüketici kredilerine odaklanmayın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özel bankaların tüketici kredilerine odaklanmaması gerektiğini belirterek, bu konuda gerekçelerinin de olmadığını savundu. Şimşek, bankacılık sektörünün yurt dışı finansmanı geliştirmesini istedi.

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Türkiye Bankalar Birliği 66’ncı Genel Kurulu’nda konuşan Mehmet Şimşek, bankaları reel sektörü desteklemeye ve dezenflasyon için hükümetin programına uygun hareket etmeye çağırdı.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024’ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır.

* Sektörün yurt dışı finansmanı geliştirmesini bekliyoruz. Dezenflasyon süreci için programımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracatın finansmanı önemlidir. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değildir, bu konuda özel bankaların haklı gerekçesi de kalmamıştır.

* Sürdürülebilir büyümenin devamı için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşması önemlidir.