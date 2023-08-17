Rapor: Son yedi ayda en az 227 kadın cinayeti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Temmuz Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, temmuz ayında 28 kadın erkekler tarafından öldürülürken, beş kadının ölümü ise ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların 11’i evli, 12’si bekar, dördü boşanmış ve biri de dini nikahlıydı. Beşinin ise medeni durumu bilinmiyor.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org/

ANKA’nın aktardığına göre kadınlardan 13’ü birlikte yaşadığı erkek, yedisi ayrılma aşamasında olduğu erkek, biri kız kardeşinin ya da annesinin bağlantılı olduğu erkek, ikisi tanıdığı erkek tarafından öldürüldü. Kadınların 22’si ateşli silah, beşi kesici alet, ikisi yüksekten düşme, ikisi de boğularak katledildi. İkisinin ölüm şekli ise tespit edilemedi.

Bu yılın ilk yedi ayında öldürülen kadın sayısı 227’ye ulaştı. Bu kadın cinayetlerinden 68’i ‘şüpheli ölüm’ olarak kayıtlara geçti. Öldürülen kadınların 87’si evli, 62’si bekar, 13’ü boşanmış, yedisi dini nikahlıydı ve 58’inin medeni durumu bilinmiyor. Kadınların 65’i birlikte yaşadığı erkek, 36’sı boşanma aşamasında olduğu erkek, 29’u, aile içindeki erkek, 6’sı kardeşinin veya annesinin bağlantılı olduğu erkek, 20’si tanıdığı erkek, üçü kimliği belirlenemeyen erkek tarafından katledildi.

Kadınların 99’u ateşli silah, 49’u kesici alet, 18’i yüksekten düşme, sekizi boğularak öldürülürken, 53 kadının nasıl öldüğü ise tespit edilemedi.