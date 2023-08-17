İmamoğlu’nun yol haritası netleşiyor: Adaylık sonrası talepleri olabilir

ALTAN SANCAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı için bir kez daha aday olabileceğinin işaretlerini veren Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçim ve CHP’de dile getirdiği ‘değişim’ konusunda yol haritası netleşiyor.

Fotoğraf: İBB

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul’a bir kez daha aday olması halinde ilçe belediye başkanları ile ‘uyumlu çalışma’ hedefiyle partisinden taleplerde bulunacak. Öte yandan ‘değişim’ sürecine ilişkin ise çalışmalarını sürdürecek.

Kurmayları ile sık sık toplantılar yapan İmamoğlu, yerel seçimlerde izlenecek politikaları, İstanbul özelinden ülke geneline yönelik ‘yerelden genele’ stratejisini ve CHP’deki ‘değişim’ çalışmalarını ele alıyor.

Yakın kaynaklarından edinilen bilgilere göre İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta seçimi kazandıktan sonra kendisini rakibi olarak seçtiğini ve meydan okuduğunu düşünüyor. Basın toplantısında ‘Rakibimi biliyorum’ diyerek de ‘Gördüm’ yanıtı verdiği belirtiliyor. İmamoğlu bu nedenle yerel seçim özelinde İstanbul sürecini ‘dağılan muhalefete moral verme fırsatı’ olarak değerlendiriyor.

‘Erdoğan karşıtlığı’

Ancak İmamoğlu, İstanbul ‘rakibi’ olarak Erdoğan’ı görse de seçim sürecini ‘Erdoğan karşıtlığı’ üzerinden kurmayı düşünmüyor. Kurmayları ile ele aldığı hedefine göre ülkede yaşandığını düşündüğü umutsuzluğa, ekonomik krize karşı yerelden bir hamle başlattığını belirtiliyor. Bunun içinde İstanbul’da umutsuzluk ve krizin en büyük hedefi olduğuna inandığı kadın, çocuk ve gençleri merkeze alan bir hazırlığı ön planda tutuyor. İstanbul’dan yapmayı planladığı çıkışın hedefine ulaşması durumunda da İmamoğlu Türkiye’ye ‘İstanbul modeli’ üzerinden yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca İmamoğlu’nun belediye meclisinde çoğunluğu alma ve daha fazla kritik ilçeyi kazanma hedefi için CHP’nin yönetiminden taleplerinin olabileceği belirtiliyor. Kurmayları ‘uyumlu’ çalışma hedefleyen İmamoğlu’nun kritik bazı ilçelerde adayların birlikte belirlenmesi gerektiğini genel merkeze sunulabileceğini belirtiyor.

‘Değişim’ iddiası sürüyor

Öte yandan partisindeki ‘değişim’ iddiasından da vazgeçmeyen İmamoğlu’nun başta İstanbul olmak üzere CHP’nin kongreler sürecini yakından takip ettiği belirtiliyor. Çağrısını yaptığı ‘değişim’ hedefine öncelikle İstanbul’da ulaşmayı hedefleyen İmamoğlu, yerel seçime benzer biçimde genele de buradan ulaşılmasının mümkün olduğuna inanıyor. Kurmaylarına göre, toplantıda sık sık dile getirdiği “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” söylemiyle hem genel siyaset hem de partisi için mesaj veriyor.

Kadro hareketi

İmamoğlu ayrıca CHP’ye yönelik ‘kadro hareketi’ vurgusu ile de partili gençlere ve kadınlara birlikte yol yürüme mesajı vermeyi hedefliyor. Partinin üye yaşı ortalamasının 50 üzerinde olduğuna dair verileri elinde bulunduran İmamoğlu, ayrıca yönetici kadrosunda da gençlere daha fazla yer verilmesi gerekliliğine işaret etmeye hazırlanıyor.

Genel başkanlık yarışında ise olası adayların netleşmesi beklenecek. Adaylar çıkması halinde, İmamoğlu’nun gençleşme ve kadro hareketi gibi çok sayıda konuda belirlediği hedefleri benimseyen adaya destek verebileceği konuşuluyor. Adı çok sık geçen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için ise Özel’in kararını bekleyeceği öğrenilen İmamoğlu’nun kurmayları, bir birliktelik olması halinde hedefler üzerinden birliktelik olacağının altını çiziyor.