Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazanarak günü 7.764,47 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,42’yle ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,69’la menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikileminde negatif seyrini sürdürüyor.

ABD ve Çin’de açıklanan veriler varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, piyasalarda belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 25-26 Temmuz’da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka’nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edilmesi dikkat çekti.

Analistler, yarın yurt içinde Merkez Bankası’nın (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışındaysa Britanya’da perakende satışlar, avro bölgesinde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.