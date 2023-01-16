Akşam Postası / 16 Ocak 2023

İktidar çıtayı yükseğe koymuş: Amaç İmamoğlu’nu ‘bitirmek’

İktidarın hedefi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etkisiz hale getirip seçim öncesi ‘İstanbul’u ele geçirmek’ten ibaret değil. Nihai hedef, İmamoğlu’nu bir daha dönemeyecek biçimde siyasetin dışına itmek.

Sekiz şirketin anket ortalaması: İttifaklar arasında 1,5 puan fark

Sekiz araştırma şirketinin anket verilerine göre ‘millet ittifakı’ ile ‘cumhur ittifakı’ arasındaki puan farkı 1,5. HDP’nin oyuysa yüzde 9,9 oranında.

ABD, Türkiye’yi uyarmış: Finlandiya ve İsveç’e NATO onayı çıkmazsa F-16 işi zor

Bloomberg ajansına konuşan bir Türk yetkili, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği onaylanmadığı taktirde, ABD Kongresi’nin F-16 satışına olur vermeyebileceğine dair ABD yönetimi tarafından uyarıldıklarını söyledi.

HDP, AYM’ye başvurdu: Kapatma davasında karar seçim sonrasına bırakılsın

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Hukuk Komisyonu’nun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) kapatma davasına ilişkin yeni bir başvuru yaptığını açıkladı. Başvuruda kapatma davası kararının seçimler sonrasına bırakılması istendi. HDP’nin başvurusunda tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması ve seçimlerin ardından devam etmesi talep edildi.

Unutulan YSK kararı: Erdoğan’ın kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu ‘belirsiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez seçilip seçilemeyeceği tartışması, 2018 seçimleri sonrası TBMM başkanlığı talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kararından ’13’üncü’ ibaresini silmesini akıllara getirdi.

Başörtüsü teklifi: Erdoğan, en az 26 muhalefet vekilinin desteğinden emin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ amacıyla getirilen düzenleme Meclis’te 400 oyla kabul edilmezse referanduma götüreceklerini söyledi.

Enflasyon pompası iyi çalışmış: Gelirler, Nebati’nin tahminini bile aştı

Bütçe, 2022’de vergiler başta olmak üzere, gelir artışının gider artışından daha hızlı olmasıyla beklenenin altında açık verdi. Bunun başlıca nedeniyse enflasyon. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık” dedi.

HDP, ‘TİP 20 milletvekili istedi’ iddiasını yalanladı

HDP, TİP’in 20 milletvekili istediğine dair bir kulis geçen BirGün’ü yalanladı. Açıklamada söz konusu kulisin iki partiyi ‘töhmet altında bıraktığı’ kaydedildi.

Reuters’a göre bu yıl piyasaya yön verecek yedi konu

Reuters ajansının yatırımcılara danışarak hazırladığı analize göre, gelecek yıl gelişmekte olan piyasalara yedi konu yön verecek.