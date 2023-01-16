Enflasyon pompası iyi çalışmış: Gelirler, Nebati’nin tahminini bile aştı

Bütçe, 2022’de vergiler başta olmak üzere, gelir artışının gider artışından daha hızlı olmasıyla beklenenin altında açık verdi. Bunun başlıca nedeniyse enflasyon. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık” dedi.

Gelir-gider dengesindeki bu durum iktidarın güçlü bir seçim bütçesi hazırlamasına da olanak sağladı.

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Bakan Nureddin Nebati, 2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Hedefleri Programı’nda konuştu.

Ekonomide iyileşmelerin olduğunu savunan Nebati, bütçe açığının ‘sadece’ 139,1 milyar TL geldiğini söyledi. Faiz dışı fazlaysa 171,9 milyar TL oldu.

Nebati, bunu bir ‘başarı’ olarak gösterse de, bütçe açığının düşük gelmesinin nedeni alınan ‘önlemler’ değil, çalışan kesimden hükümetin bütçesine kaynak aktaran ‘enflasyon pompası.’

Gelirler yani vergiler enflasyona göre ayarlanırken, maaş artışları enflasyonun çok gerisinde kaldı. Zira, 2023 için geçerli olan yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. Yeniden değerleme oranı, devletin enflasyonu olarak tanımlanıyor. Buna rağmen, Ocak 2022’de memur ve emekliye yüzde 30,95, Temmuz 2022’de yüzde 41,69 zam yapılmıştı.

Nebati’nin aktardığı bütçe verilerine göre 2022’de giderler bir önceki yıla göre yüzde 83,4 artışla 2,94 trilyon lira, gelirler yüzde 100 artışla 2,8 trilyon lira oldu. Verilere göre, vergi gelirleri başta olmak üzere 2022’de gelir artışı gider artışından daha hızlı oldu.

Gelirlerde kurumlar vergisi artışı öne çıktı. Vergi gelirleri 2022’de yüzde 102 artarken kurumlar vergisinde artış yüzde 185 oldu. ÖTV’de 2022’de artış yüzde 104,4, ithalden alınan KDV’de yüzde 121,1 oldu. Nebati kurumlar vergisinin vergi gelirleri içerisindeki payını yüzde 21,6’ya çıkardıklarını da söyledi.

Nebati bütçe giderlerindeki artışta maaş artışları, yüksek enerji sübvansiyonları ve sosyal harcamaların etkili olduğunu söyledi.