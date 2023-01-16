Karamollaoğlu’ndan sandık müşahitlerini öldürenlere verilen indirime tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019 Yerel Seçimleri’nde parti müşahitlerinin sandık başında öldürülmelerinin ardından açılan davada verilen cezada indirim yapılması üzerine “Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu. Fotoğraf: AA

Karamollaoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Malatya-Pütürge’de partisinin müşahitleri Hasan ve İlyas Aktaş’ın sandık başında öldürülmelerinin ardından açılan davaya ilişkin açıklama yayınladı.

Karamollaoğlu, açıklamasında “Katili ve maktulü, siyasi görüşüne göre değerlendirmeyi adaletle bağdaştırmak mümkün değildir” notunu düşerek şunları dedi: “Yarın Kırşehir’de görülecek bu davayı avukatlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla birlikte çok yakından takip edeceğiz. Adaletin tecelli etmesini ve siyasi hesapların hukukun önüne geçmemesini temenni ediyoruz. Ancak aksi bir durumda, Saadet Partisi olarak hukuki ve siyasi mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizin de herkes tarafından bilinmesini isterim. Katledilen kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.”