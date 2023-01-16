HDP, ‘TİP 20 milletvekili istedi’ iddiasını yalanladı

HDP, TİP’in 20 milletvekili istediğine dair bir kulis geçen Birgün’ü yalanladı. Açıklamada söz konusu kulisin iki partiyi ‘töhmet altında bıraktığı’ kaydedildi.

Emek ve özgürlük ittifak partilerinin temsilcileri. (HDP)

Birgün gazetesinde yayımlanan Hüseyin Şimşek imzalı haberde, emek ve özgürlük ittifakının 20 Ocak’ta düzenleyeceği toplantının ardından cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi planladığı belirtilmişti.

Haberde TİP’le ilgili şu iddialara da yer verilmişti: ”Yüzde 3 dolayında oy alacağını savunan TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifade edildi.”

TİP yönetimi haberi yalanlanmış, Birgün’ün haber dili de eleştirilmişti.

Birgün yönetimiyse TİP’ten gelen açıklamaya tepki göstermiş, haberin arkasında durmuştu.

HDP’den açıklama

Birgün’ün haberine HDP’den de tepki geldi. Partinin açıklamasında söz konusu iddiaların TİP’i ve ittifak bileşenlerini töhmet altında bıraktığı kaydedildi.

Açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

*Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birinin yaklaşmasıyla beraber kimi basın kuruluşlarında partimiz, ittifak ve bileşenlerimiz ile seçim stratejimiz hakkında asılsız iddia ve haberler yapılmaktadır.

*Siyasi geleneğimiz, ilkelerimiz, seçim stratejimiz ve parti kurullarımızın işleyiş mekanizmalarıyla ilgisi olmayan, yapılan haberlerde ismi açıklanmayan ve HDP’li oldukları şüpheli olan yetkililere dayandırılan çeşitli asılsız iddialar iyi niyetli olmadığı gibi böylesi tarihi bir süreçte demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişe zarar vermektedir. Partimizin yöneticileri basına konuştuklarında isimlerini gizlememe konusunda ilke kararı almıştır.

*HDP, Emek ve Özgürlük İttifakını bir mücadele ortaklığı olarak gördüğü gibi elbette tarihi önemdeki seçimleri de bir mücadele birliği olarak görüyor. İttifakımız ve onun hiçbir bileşeni herhangi bir platformda vekil sayısı üzerinden bir tartışma ve pazarlık yürütmemiştir. Birgün gazetesinde yayınlanan, HDP ve TİP’i töhmet altında bırakan haber tamamen asılsızdır.