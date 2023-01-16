Borsadaki dalgalanmada yabancı yatırımcı nasıl pozisyon aldı?

Yabancı yatırımcı son haftalarda bilanço bazlı hareket etti. Kamuya ait gayrimenkul hisseleri ve bankacılık hisseleri alınırken, bazı BIST 30 hisseleri satış yedi.

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Geçen hafta borsadaki sert dalgalanmalarda yatırım fonu kaynaklı satışlar ve buna karşılık yabancı alımları da etkili oldu.

Ekonomi gazetesinden Barış Erkaya bunun yatırım fonlarının hisse senedi portföylerindeki azalışla da teyit edildiğini yazdı. Erkaya, bu satışların bir bölümünün yabancılarla işlem yapan bazı aracı kurumlara verilen alım emirleriyle karşılandığına dikkat çekti.

Bilanço bazlı beklentiler

Erkaya’nın Citibank ve Deutschebank verileri üzerinden aktardığına göre, bilanço döneminde yüksek performans sergilemiş ama fiyatı görece düşük bazı hisselerde yabancı pozisyonları hareketlendi.

Bu şirketlerin yıl sonu bilançolarının da iyi geleceği ve yeni değerlemelerin hisse fiyatlarını hareketlendireceği beklentisiyle yabancılar bazı pozisyonlarını artırdı.

Yabancıların aldığı sektörler

Bunlardan ilki kamuya ait gayrimenkul hisseleri. Bunda hükümetin açıkladığı konut kampanyaları etkili.

Bunun dışında 2022’nin son karlı bilançolarını açıklayacak olan ve 2023’e karışık beklentilerle giren bankacılık sektörü hisseleri var.

Enerji sektörü şirketlerinde de son çeyrek bilançosu ve 2023’e dair yüksek beklentiler nedeniyle kısa ve uzun vadeli alımlar görüldü.

Altın, gümüş gibi emtialara yönelik ralli beklentisinin de ana faaliyeti bu alanlar olan şirket hisselerine yabancı ilgilisini artırdığı belirtildi.

Satışlar

Yabancı yatırımcıların geçen hafta sattığı hisseler arasında özellikle endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisselerin bulunduğu kaydedildi. Bunlar arasında Sabancı Holding, THY, Yapı Kredi gibi BIST 30 hisseleri ve Aksigorta, Zorlu Enerji gibi hisseler bulunuyor.

Yabancı yatırımcı çıkışı sürüyor

Yabancı yatırımcı, geçen yılı toplamda 3,9 milyar dolarlık net hisse senedi satışıyla tamamlamıştı.