Ebabil Harekatı’nın hedefleri: İmamoğlu, HDP, LGBTİQ+, Boğaziçi direnişi…

MEHMET BARAN KILIÇ

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in dikkat çektiği Ebabil Harekatı’nın Telegram hesabı birçok kişi, kurum ve hareketi hedef göstermiş.

Fotoğraf: Reuters/HDP/Diken

Özel, beş gün önce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu. Ertesi gün dosyayı açan Özel, Soylu’nun danışmanı Emir Şen’in başında bulunduğu troll organizasyonuna dikkat çekmişti.

Organizasyonun bir ayağını da ‘Ebabil Harekatı’ oluşturuyor. Özel, şunları söylemişti: “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler.”

Harekatın, Twitter hesabından da ulaşılabilen bir Telegram hesabı bulunuyor. 10 binden fazla üyesi bulunan hesapta Ebabil Harekatı, paylaşımlar yapıyor. Bunların arasında grubun Twitter hesabındaki ve etkileşim desteği istediği gönderileri, destek talep edilen çeşitli hesapların tweetleri, hedef gösterilen tweetler ve Erdoğan’la Soylu’ya destek mesajları bulunuyor.

Telegram grubunda ilk başta bazı hesaplar hedef gösterilmiş

Harekatın Telegram grubu 11 Mayıs 2020’de kuruldu. Grup, harekatın deyişiyle ‘Twitter’da Türkiye ve Türk milleti aleyhine paylaşımlarda bulunanlarla mücadele etme amacıyla’ kurulmuş.

Grupta ilk başlarda, az-çok takipçili ayrımı yapmadan çeşitli hesaplar hedef gösterilmiş, spamlanmış ve hesapların askıya alınmasına neden olmuş.

Harekat, üyelerine hesapların nasıl spamlanacağını ve hangi adımların atılacağını detaylı olarak anlatıyor.

Hesap, kısa bir süre de olsa siyasi kişiliklerle uğraşmamış.

İlk büyük hedef: Canan Kaftancıoğlu

Ebabil Harekatı’nın ilk yüksek profilli hedefi CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ydu. Harekat, Kaftancıoğlu’nun hesabının askıya alınmasına neden olmuştu.

Kaftancıoğlu’nun hesabı bir süre sonra yeniden açılmıştı. Hesap, açıldıktan sonra mavi tik almıştı. Ebabil Harekatı, bunu ‘Twitter’ın kendilerine müdahalesi’ olarak nitelendirmişti.

Hesap yeniden açıldıktan sonra Ebabil Harekatı, Kaftancıoğlu’yla uğraşmaya devam etti. Kaftancıoğlu’yla ilgili 20’ye yakın paylaşım bulunuyor.

2021’in ortasından itibaren hedef Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu

Harekat, uzun bir süre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili 2021’in ortasına kadar birkaç paylaşım haricinde herhangi bir girişimde bulunmamış.

Harekat, Mayıs 2020’de İBB ile ilgili yapılan bir ankete müdahale etmiş.

Harekat, 2021 ortasından itibaren İstanbul’da yaşanan seller ve bozulan otobüslerle ilgili yoğun çalışmalarda bulunmuş. Aralık 2021’den itibaren de özellikle Soylu’nun sık sık dile getirdiği ‘İBB’deki teröristler’le ilgili çalışma yürütmüş. Örneğin, Aralık 2021’de ‘BelediyedePKKVar’ tagi yaygınlaştırılmış.

Ebabil Harekatı’nın özellikle son iki ayda İmamoğlu’yla ilgili vites yükselttiği görülüyor. Hareket, aralık ve ocakta ‘İBB Kandil Kadrosu’ isimli hesabın 16 tweetini paylaşmış. Özgür Özel’in paylaştığı organizasyon şemasında da yer alan bu hesap İBB ve İmamoğlu karşıtı gönderiler paylaşıyor. Bu gönderiler özellikle Soylu’nun iddialarında yer alan ‘İBB’de çalışan teröristler’le ilgili.

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İstiklal’deki terör saldırısından sonra da grup İmamoğlu’na yüklenmiş. İmamoğlu’yla ilgili en az 52, Kılıçdaroğlu’yla ilgili en az 37 paylaşım var.

Boğaziçi eylemlerinin ilk zamanları

Grup, Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne tepeden inme bir şekilde atanmasıyla başlayan eylemlerin ilk zamanlarında aktifmiş.

Harekat, direnişe destek için açılan tagleri spamlamaya ve karşı tag oluşturmaya çalışmış, öğrencilerden biri hedef gösterilmiş. Hedef gösterilen öğrenciyle ilgili ortaya adılan iddialarsa teyit.org tarafından yalanlanmıştı.

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Süleyman Soylu kavgasından sonra hedef Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mayıs 2022’de Soylu’yla tartışmış, İçişleri Bakanlığı’na gitmiş ama Soylu, Özdağ’ın karşısına çıkmamıştı. İkili arasındaki tartışma, daha da şiddetlenmişti.

Harekat, bunun üzerine Özdağ karşıtı paylaşımlar yapmaya ve çalışma yürütmeye başlamış.

Örneğin, Cüneyt Özdemir’in “Sizce kim haklı” anketine müdahale etmiş.

Özdağ’la ilgili 22 paylaşım var ve bunların hepsi Soylu’yla kavga etmesinden sonra paylaşılmış.

LGBTİQ+ karşıtı paylaşımlar

Harekat, LGBTİQ+ ile ilgili paylaşım yapan hesapları spamlamış, destek veren kurumlarla ilgili de boykot çalışması düzenlemiş.

Örneğin, LGBTİQ+ ürünleri sattığı gerekçesiyle Çiçek Sepeti’ne bir puan verme kampanyası başlatmış, Decathlon için de boykot çağrısında bulunmuş.

Tag çalışmaları

Harekatın başlattığı veya destek verdiği tagler şu şekilde:

SatılmışCHP

CHPDemekKüfürDemek

NetflixYargılansın

PolisimizinYanındayız

DevletimizinYanındayız

AlSanaTerorist

HDPKapatılsın

HDPKKiçinHesapVakti

FiyaskoCHP

BelediyedePKKVar

ErdoğanınYanındayız

MeclisteTeroristİstemiyoruz

DecathlonBoykot

D E V A M

NeZamanUtanacaksınız

Harekat ayrıca, Boğaziçi direnişi için açılan destek tagini ve Soylu karşıtı tagi spamlamaya çalışmış.

Hedef gösterilen hesaplar

Ebabil Harekatı’nın çeşitli zamanlarda, yukarıda bahsedilenlerden az olsa da hedef gösterdiği hesaplar şu şekilde:

Barış Yarkadaş

Tele1

T24

Merdan Yanardağ

İsmail Saymaz

Gürsel Tekin

Ünsan Ünlü

Feyza Altun

Yılmaz Özdil

Banu Özdemir

Erk Acarer

Barış Atay

Selahattin Demirtaş

Fehim Taştekin

Sedef Kabaş

Murat Ongun

Veli Ağbaba

Seyhan Avşar

Grup, sık sık Erdoğan ve Soylu’nun tweetlerine destek istemiş. Seyrek bir şekilde de Nedim Şener, Mustafa Varank ve Selçuk Bayraktar için de destek talep edilmiş.

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Özgür Özel troll ağını açıklamasıyla Ebabil Harekatı oklarını Özel’e çevirmiş durumda.