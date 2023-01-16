TİP’in mitingde söz almama gerekçesi ‘özensiz tavırlar’mış

BİLAL ÇELİK

Türkiye İşçi Partisi (TİP), ‘emek ve özgürlük ittifakı’nın dünkü mitinginde neden söz almadığını üyelerine gönderdiği bilgi notuyla açıkladı.

Bilgi notunda, ‘sol ve ittifakta TİP’in seçim tavrına özensiz davranıldığı’ için konuşmama kararı alındığı belirtildi.

TİP milletvekilleri Kartal mitinginde. (Twitter)

‘Emek ve özgürlük ittifakı’nı oluşturan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) dün İstanbul’un Kartal ilçesinde ilk mitingini gerçekleştirmişti.

TİP’ten ‘konuşmama’ kararı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay mitinge katıldı. Ancak diğer partilerin yöneticileri tek tek açıklama yaparken dört isim ‘mikrofon hakkı’nı kullanmadı.

TİP’li vekiller aynı zamanda diğer genel başkan ve yöneticilerin bulunduğu platform yerine katılımcıların arasında kalmayı tercih etti.

TİP’lilerin bu tavrı dikkat çekip merak konusu oldu. Parti yönetimi üyelerine bilgi notu göndererek duruma açıklık getirdi.

‘Son dönemde sol ve ittifak içerisinde TİP’in seçim tavrına ve hassasiyetlerine karşı özensiz tavırların görüldüğü’ belirtilen bilgi notunda, “Bugün mitingde kürsü kullanmayı tercih etmememiz bu tavrımızı bir kez daha ortaya koymak amacını taşımıştır” dendi.

‘TİP 20 milletvekili istedi’ iddiasını yalanlanmıştı

Birgün gazetesinde yayımlanan Hüseyin Şimşek imzalı haberde, emek ve özgürlük ittifakının 20 Ocak’ta düzenleyeceği toplantının ardından cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi planladığı belirtilmişti.

Haberde TİP’le ilgili şu iddialara da yer verilmişti: ”Yüzde 3 dolayında oy alacağını savunan TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifade edildi.”

TİP yönetimi haberi yalanlanmış, Birgün’ün haber dili de eleştirilmişti. Birgün yönetimiyse TİP’ten gelen açıklamaya tepki göstermiş, haberin arkasında durmuştu.

HDP de bugün yayınladığı tekzipte haberi yalanlamıştı.