Unutulan YSK kararı: Erdoğan’ın kaçıncı cumhurbaşkanı olduğu ‘belirsiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez seçilip seçilemeyeceği tartışması, 2018 seçimleri sonrası TBMM başkanlığı talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kararından ’13’üncü’ ibaresini silmesini akıllara getirdi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. İktidar, bu tartışmaları aşmak için 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekmek istiyor.

Geçen ay YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusuyla ilgili çalışma yaptırdığını söylemişti. Diğer kurul üyeleriyle paylaşılmayan çalışmanın sonucunu açıklamayan Akkaya, “Bir kanaatim var. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan, güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Araştırdık. Görüşüm oluştu. Bununla ilgili sürekli yazılanları okuduk” demişti.

Ancak muhalefetin iktidar güdümünde olmakla suçladığı YSK’nın ‘hazırlık‘larını 2018’de başlattığı görülüyor.

Erdoğan ilk defa 10 Ağustos 2014’teki seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmişti. Seçimin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında Erdoğan’ın mazbatası ‘12’inci Türkiye Cumhurbaşkanı‘ olarak düzenlendi.

28 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar.

24 Haziran 2018’de düzenlenen seçimde de kazanan Erdoğan olmuştu. YSK, 4 Temmuz 2018 tarihli kararında Erdoğan’ın mazbatasını ’13’üncü Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak düzenledi.

4 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan YSK kararı.

Ancak ’13’üncü’ ifadesine Meclis’ten itiraz geldi. Dönemin TBMM başkanı İsmail Kahraman imzasıyla YSK’ye yazı gönderildi.

İtirazda şöyle dendi: “Tutanakta (mazbatada) ’13’ rakamına, cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür. Bu sebeple ’13’ rakamıyla ilgili tereddütler hâsıl olmuştur. Konunun tekrar değerlendirilerek oluşan bu tereddüdün ortadan kaldırılmasını rica ederim.”

Bu itiraz üzerine ‘jet’ bir karar alan YSK, mazbatayı ’13’üncü’ ifadesi kaldırılarak yeniden düzenlendi. 5 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şöyle dendi: ”Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Anayasanın 101’inci maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiğinin tespitine, Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3’üncü maddesinde yer alan ’13’üncü’ ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kararın gerekçesi olarak sadece TBMM’den gelen itiraz gösterildi.

Uzmanlar, YSK’nın 2018’deki ani değişikliğinin ‘Erdoğan ilk defa seçildi’ algısı için yapılmış olabileceğini söylüyor.

Gazeteci Murat Yetkin de bugünkü yazısında 2018’deki karara atıf yaparak, AKP yönetiminin anayasadaki eksikliklerin başından beri farkında olduğunu söyledi.