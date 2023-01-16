AKP sözcüsü: Altılı masanın modeli altılı eş başkanlık sistemidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Cumhurbaşkanı, imza yetkisini ‘altılı masa’ liderleriyle paylaşacak” sözlerine tepki gösterdi: “Bu model, bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir.”

Ömer Çelik. (AA)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak cumhurbaşkanı adayının ülkeyi parti liderleriyle ‘istişareyle yöneteceğini’ belirtmişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu liderlerin imza yetkisine sahip olacağını söylemişti: “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yeni dönemde altı liderin ortak alacağı kararları bakanların ‘süratle uygulayacağını’ söylemişti.

Partisinin merkez yürütme kurulu toplantısı sonrası konuşan Çelik, özetle şunları dedi:

* (İsveç’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuklasının ayağından direğe asılması) İsveç’teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Terörle mücadele konusunda yasaları ciddi bir şekilde revize edeceklerini söylemişlerdi bize. Bizim yaklaşımımız NATO’nun genişlemesinden yanadır. Ama burada terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması ve bu konuda da ilkeli yaklaşım sergilenmesi şartıyla.

* (Davutoğlu’nun ortak adayla ilgili “Cumhurbaşkanı, imza yetkisini ‘altılı masa’ liderleriyle paylaşacak” açıklaması) Kafalarındaki geçiş döneminde bir yaklaşım ortaya koydular. Bir cumhurbaşkanı olacak, siyasi parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı onların onayını almadan herhangi bir karar alamayacak, atama yapamayacak. Bu şekildeki model demokratik model değil, politbüro modeli. Cumhurbaşkanı adaylarını etkisiz olarak, kendilerinin kuracağı denetimin nesnesi olarak gözüküyor. Bu haliyle altılı eş başkanlık sistemidir. Ya da masanın gizli ortağı varsa sekizli, dokuzlu eş başkanlık sistem olur.

* Seçim takvimi meselesiyle ilgili olarak biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek dedim. Şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Bu çerçevede tam olarak tarihini somutlaştırdığımızda sizinle paylaşırım. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak.

* (Komutanların Erdoğan’ı alkışlaması) Demokrasiye müdahale eden askeri bürokrasiyle demokrasi ve anayasaya bağlı ordu aynı şey değildir. Demokrasiye bağlı, anayasal düzen içerisinde hareket eden bir ordu CHP yönetimini rahatsız ediyor. Bunun tam tersini arzu ediyorlar.