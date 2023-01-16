TV100: Kovulan çalışanlar Kılıçdaroğlu’nun talebi sonrası yeniden işe alınacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘SADAT krizi’ nedeniyle TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’le görüştü. Kovulan çalışanların geri alınmasını istedi, yönetim isteği kabul etti.

Fotoğraf: TV100

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program cumartesi akşamı bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!“

Kanaldan gelen açıklamada, bunun bir ‘kaza’ olduğu belirtilmiş ve reklam genel müdürü ile yayın sorumlusunu bu nedenle işten çıkartıldığı belirtilmişti.

TV100’de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’i makamında ağırladı. Haberde bir saat 15 dakikalık görüşmede Kılıçdaroğlu’nun olayın bir ‘talihsizlik’ olduğunu belirttiği ve ‘kanalın yayın çizgisini beğendiğini’ söylediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca “Gönlüm el vermez” diyerek bu nedenle işten çıkarılanların yeniden işe alınmasını istediği kaydedildi. Kanal yönetiminin de bunun üzerine işten çıkarılanları yeniden işe almaya karar verdiği belirtildi.