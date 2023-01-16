Oda TV ve KRT arasında ‘TV100’ polemiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’de yayındayken SADAT’ın reklamı art arda verilince tepkiler yükselmişti. CHP lideri, SADAT’ı ‘seçim güvenliğini tehdit etmekle’ suçluyor. Konu hakkında ‘farklı yaklaşım gösteren’ KRT ve Oda TV arasında polemik yaşandı.

KRT TV, Oda TV, TV 100.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program cumartesi akşamı bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Dün sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından TV100 yaptığı açıklamada suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.

Oda TV, KRT’yi suçladı

Buna dair KRT’nin haberinde, TV100’de Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunuldu. Bu haberin ardından Oda TV’de yayımlanan bir haberde KRT’nin bu yaklaşımı eleştirildi, TV100 savunuldu.

KRT eliyle TV100’e kumpas kurulduğu iddia edilen Oda TV’deki haber, sitenin yazarı Hürrem Elmasçı’nın sözleriyle desteklenmeye çalışıldı: “Ah ah Tuncay (Özkan) beyin kişisel düşmanlıkları hiç bitmez, TV100 başında olan Alican Değer ile de yumruk yumruğa kavga ettiğini medyada bilmeyen yok… Tuncay Özkan’ın SADAT bahanesiyle TV100’e düşmanlık yaptırmak istediği konuşulanlar arasında kulislerde…”

KRT’den ‘akçeli ilişkiler’ çıkışı

KRT’nin genel müdürü Adnan Bulut, bu habere Twitter’dan yanıt verdi. Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın’ın ‘akçeli işler içinde olabileceğini’ belirten Adnan Bulut, şunları yazdı: “Biz kumpası ve perde arkasını yayınlıyoruz. Kumpas mağduru Kemal Kılıçdaroğlu iken sizin ilgili tv kanalını mağdur gibi göstermenizi sorgulayacağız elbet. Tv100-Oda TV kumpas merkezleri dayanışmasının arkasında hangi akçeli ilişki var? Soner Yalçın neden TV100’e siper oluyor?”