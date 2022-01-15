Akşam Postası / 15 Ocak 2022

Aşısızlara uygulanan PCR testi şartı kaldırıldı

Toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartı tamamen kaldırıldı.

TTB ‘salgını kendi haline bırakanları’ istifaya davet etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) son kararlarıyla, toplum sağlığını riske attığını öne sürdüğü bilim kurulu ve sorumluları istifaya davet etti.

Prof. Dr. İlhan: Yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı aşısız

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi.

Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 131 milyar lirayı aşmış

Döviz hesaplarını çözmek adına çıkarılan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının büyüklüğünün 131 milyar TL’yi aştığı açıklandı.

Dövizde istenen çözülme olmayınca bankalara komisyon ertelemesi geldi

Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, belli bir seviyeye ulaşan bankalardan döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık yüzde 1,5 komisyon uygulanmayacak.

TL için risk: JPMorgan CEO’su Fed’den altı veya yedi faiz artışı bekliyor

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu sene enflasyon nedeniyle piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırabileceğini söyledi. Dimon’a göre Fed altı veya yedi faiz artışına gidebilir.

AKP toplantısında ‘Vallahi ben açım’ diyen vatandaş salondan çıkarıldı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adıyaman’da partisinin hizmetleriyle ilgili konuştuğu sırada bir vatandaş “Asıl meselemiz işsizlik. Açım ben” diye bağırdı. Ünal vatandaşı susturmaya çalıştı. Daha sonra vatandaş salondan çıkarıldı.

Metaverse’de İstanbul’un sanal arsalarına ilgi büyük: Parseli 500 liraya dayandı

Fiziki dünyayı sanal ortama taşıyan metaverse şimdi de gayrimenkul satışlarıyla gündemde. İstanbul, sanal evrende şu anda deyim yerindeyse ‘kapış kapış‘ satılıyor. Öyle ki Anadolu yakası sahilinde boş arazi bile kalmadı.

Tantunicide yeniden servis edilmek üzere biberler çöpten toplandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tantunicide yeniden kullanılmak üzere çöpten biberlerin toplatıldığı görüntüler çıktı.

Kadıköy'deki bir tantunici çöpe giden biberleri yeniden servis etmek için çalışanlarına toplatmışhttps://t.co/I42HE093NE pic.twitter.com/S9i9oIHbBX — Diken (@DikenComTr) January 15, 2022

Hava daha da soğuyacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta sonu Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

Haaland: Dortmund karar vermem için baskı yapıyor

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, Alman ekibinin gelecek sezon için karar vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını açıkladı.

Avustralya’da gözaltına alınan Djokovic, mahkemeyi bekliyor

Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Sırp raket Novak Djokovic’in Avustralya’da kalıp kalamayacağını pazar günü yapılacak duruşmadan çıkacak karar belirleyecek.