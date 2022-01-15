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Yaramazlara biraz batar!

Covid-19’da ağır hastalık riskini iki kattan fazla artıran gen bulundu

Polonyalı bilim insanları, ağır Covid-19 geçirme riskini iki kattan fazla artırdığını söyledikleri bir gen keşfettiklerini duyurdu.

Orta ve doğu Avrupa’daki corona virüsünde yüksek ölüm riskinin nedenlerinden biri de ‘aşı tereddütü’ gösterilirken, bilim insanları daha yüksek risk barındıranları tespit ederek, bu kişileri aşıya ikna etmeyi umuyor.


Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, “1,5 yıllık çalışmanın ardından ciddi şekilde hasta olmaya (Covid-19) olmaya yatkınlık oluşturan geni tespit etmek mümkün oldu. Bu demek oluyor ki ilerde ağır Covid yatkınlığı gösterenleri tespit edebileceğiz” dedi.

Reuters’ın haberine göre Bialystok Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar yaş, kilo ve cinsiyetten sonra bir kişinin Covid-19’u ne kadar ağır geçireceğinde en belirleyici dördüncü unsurun bu gen olduğunu belirledi.

Araştırmanın başındaki Prof. Marcin Moniuszko, söz konusu genin Polonya nüfusunun yüzde 14’ünde bulunduğu, bunun Avrupa genelinde yüzde 8-9, Hindistan’da yüzde 27 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Genetik faktörlerin Covid-19’daki önemini gösteren başka çalışmalar da düzenlenmişti.

Kasım ayında sonuçları açıklanan bir çalışmada, Britanyalı bilim insanları Covid-19’da akciğer yetmezliği riskini iki kat artıran bir gen tespit ettiklerini duyurmuştu.

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