Hava daha da soğuyacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta sonu Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.
Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki hafta sonu etkisini gösterecek soğuk hava dalgasının üç- dört gün süreceğini belirtti.
Şen’in tahminleri şöyle: “Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa’dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum ancak 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir. Takip etmiş olacağız.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre İstanbul’da yarın hava en yüksek 6 en düşük 2 derece. Soğuk hava gelecek haftanın tamamında da etkili.
Başkent Ankara’da da yarın ve gelecek hafta oldukça soğuk geçecek.