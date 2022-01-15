Hava daha da soğuyacak

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki hafta sonu Türkiye’nin yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

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Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önümüzdeki hafta sonu etkisini gösterecek soğuk hava dalgasının üç- dört gün süreceğini belirtti.

Şen’in tahminleri şöyle: “Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa’dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesi Türkiye de kış şartlarını hissettirecek gibi görünüyor. 3-4 gün sürecek. Geçtiğimiz sistemden daha kuvvetli. Şimdiden söylüyorum ancak 10 günlük tahmin yapmak risklidir. +/- 1 gün olabilir. Takip etmiş olacağız.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre İstanbul’da yarın hava en yüksek 6 en düşük 2 derece. Soğuk hava gelecek haftanın tamamında da etkili.

Kaynak: MGM

Başkent Ankara’da da yarın ve gelecek hafta oldukça soğuk geçecek.