Haaland: Dortmund karar vermem için baskı yapıyor

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland, Alman ekibinin gelecek sezon için karar vermesi konusunda kendisine baskı yaptığını açıkladı.

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Alman ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland’ın talipleri arasında PSG, Manchester City ve Real Madrid’in olduğu öne sürüyor.

Takımının Freiburg’u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveçli oyuncu ise kulübünün tavrından rahatsızlığını net bir şekilde dile getirdi.

Haaland şunları söyledi: “Kulübüme duyduğum saygıdan dolayı altı aydır konuşmamayı tercih ettim. Ama kulüp, gelecek sezon için karar vermem konusunda bana baskı uygulamaya başladı. Benim yapmak istediğim tek şey, futbol oynamak. Geleceğimle ilgili bana baskı uyguluyorlar ve bu da benim kısa sürede karar vermek zorunda olduğum anlamına geliyor. Kararımı şimdi veremem çünkü çok fazla maçımızın olduğu zor bir periyoda girmiş durumdayız.“