Ballon d’Or için yarışacak 30 oyuncu açıklandı

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d’Or (Altın Top) ödülü için yarışacak 30 oyuncu belli oldu. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bu yıl yine listede. Son dönemin yükselen yıldızları Kylian Mbappe ve Earling Haaland da ödüle talip.

Fotoğraf: Diken

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010’da ‘FIFA Altın Top‘ adı altında birleşmişti. Ortaklık 2016’da ise sona ermişti.

Ödül bu yıl 29 Kasım’da sahibini bulacak.

France Football dergisi, ödüle aday 30 futbolcuyu da belirledi.

Adaylar arasında ödülü altı kez kazanan PSG’nin Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile beş kez kazanan Manchester United’ın Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra Bayern Münih’ten Robert Lewandowski de yer aldı.

Paris Saint-Germain’den (PSG) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund’tan Earling Haaland, Manchester City’den Kevin De Bruyne ve Chelsea’den Romelu Lukaku ile N’Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Aday gösterilen futbolcular