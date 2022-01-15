THY: İç hat uçuşlarda PCR zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’da şunları kaydetti: “Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır.”

Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.



HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 15, 2022

İçişleri Bakanlığı’nın 6 Eylül 2021’de yayımladığı genelge ile iç hat uçuşlarında, HES kodu aracılığıyla aşılı, geçirilmiş Covid-19 hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Ocak’ta ‘temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını bundan böyle PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını’ bildirnmişti.