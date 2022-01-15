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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Dr. İlhan: Yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı aşısız

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğunu söyledi.

AA’ya konuşan İlhan, aşılarını tamamlayanların hastane ve yoğun bakıma yatma veya entübe olma olasılıklarının aşı olmayanlara göre çok daha düşük olduğunu vurguladı.


İlhan, yakın zamanda yapılan bir hesaplamaya göre, yoğun bakımda yatan her 100 hastadan 90’ının aşısız olduğunun görüldüğünü aktardı.

Bilim kurulu üyesi, ölüm sayısının hızının giderek azaldığını, bunun da aşılamayla ilişkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Coronavirüs hasta sayımız artıyor, hasta sayısının artmasıyla doğal olarak hastaneye başvuran, yoğun bakıma gelen kişi sayısı da artıyor ama bunu yüzdeye oranladığımızda ve geçen sene hasta olanlarla bu sene hasta olanları kıyasladığımızda, bu sene çok yüksek rakamlara rağmen hastaneye yatışlar o denli fazla değil. Vatandaşlarımız, çoğunlukla evlerinde istirahat ederek, semptomatik, destekleyici tedavi alarak geçiriyorlar. Bunun da en büyük nedeni aşılı vatandaş sayımızın çok olması.”

Sinovac, BioNTech ve TURKOVAC’ı anan İlhan, Türkiye’nin vatandaşlarına üç aşı birden sunan nadir ülkelerden olduğuna belirterek hatırlatma dozu yaptırmaya çağırdı: “İnsanların aklında ‘Ben, zaten 1-2 doz aşı olmuştum’ gibi bir düşünce olmamalı. Bu aşıların, belli bir zamandan sonra maalesef antikor düzeyini sağlamada yetersiz olduğuna, bütün dünyada salgın sürdükçe yeni varyantların çıktığına ve bu varyantlarla beraber salgının devam ettiğine şahit oluyoruz. Tüm dünyada hakim olmaya başlayan, ülkemizde de giderek artan Omicron varyantı çok bulaşıcı ama çok öldürücü değil. Fakat bundan sonraki süreçte bunun çok öldürücü hale dönüp dönmeyeceğiyle ilgili elimizde net bir kanıt yok.”

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