Türkiye’de PCR test kapasitesi bitti mi?

Toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartının tamamen kaldırılması kararını yorumlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de PCR test kapasitesinin sonuna gelindiğini için bu yönde bir karar alındığını ifade etti.

Daha önce sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklere gitmek, şehirlerarası seyahat etmek isteyip aşısı tamamlanmamış kişilerle negatif PCR testi ibraz etmek zorundaydı.

Ancak 12 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan bilim kurulunda alınan kararlar doğrultusunda bugün bir genelge dağıtılarak, semptom göstermeyenlere PCR testi yapılmayacağı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği’yse (TTB) son kararlarıyla, toplum sağlığını riske attığını öne sürdüğü bilim kurulu ve sorumluları istifaya davet etti.

‘Gevşeten tek ülke biziz’

Habertürk’te kararı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, şunları kaydetti:

“Bir politika izlenerek veya bir hedef konarak alınmış bir karar değil. Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi. Vaka sayıları da (test) yaptıkça artıyor. Aylardır söylediğimiz hızlı tanı kitlerini de bir türlü uygulamaya sokmadığı için artık bu noktaya geldik. Artık PCR testi yapamıyoruz.

Normalde PCR uygulamayan ülkeler var, uçağa binerken, kalabalık etkinliklere giderken PCR istemiyor gelişmiş ülkelerin çoğu ama bir şart koşuyorlar o da aşı. Omicron’un hızla yayılmasıyla bu uygulama da yaygınlaştı. Daha kısıtlayıcı kurallar getirildi.

Dünyada bu kısıtlayıcı kuralları iyice gevşeterek, test sayısını azaltan tek ülkeyiz diyebilirim. Bunun sonuncuda olacaklar çok açıktır: Vaka sayılarımız artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz.

Öyle bir karar açıklandı ki, bundan böyle temaslı taraması yapılmayacak, temaslılara test yapılmayacak. Bu şu demektir; çok nadir test yapacağız biz. Omicron’da vaka sayıları bütün ülkelerde hızla artarken, Türkiye’de 60-70 binlerde idare ediyor, anlaşılan bu şekilde olmaya da devam edecek.

Bu bilimsel olarak tartışılacak bir karar değil, Bu resmen ‘Omicron yayılsın, her gün şu kadar insan ölsün’ demek anlamına geliyor. PCR testinde her ülkenin belli kapasitesi var. Bunun için gelişmiş ülkelerde hızlı tanı testlerini uygulanıyor. Görüyoruz ABD’de 1 milyon vaka sayısı… Ama biz böyle devam edersek bizde vaka sayısının pek de artmadığını göreceğiz, peki bu gerçek durum mu? Test yapsak sayı kesinlikle 200 binlerin üstüne çıkar.”