Erdoğan: Türkiye; Afrika, Asya ve Avrupa’nın imalat merkezidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin üç kıtanın imalat merkezi olduğunu söyledi.

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Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nın açılışında konuşan cumhurbaşkanı, hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan ve dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıktıklarını söyledi.

Erdoğan, ülke olarak 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşıldığını, 2021’de 225 milyar 368 milyon dolarlı ihracat yapıldığını belirterek “Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa’nın imalat merkezi olan bir ülkedir” ifadesini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: “Avrupa Birliği’ne karşı net dış ticaret fazlası veren ülkeye ‘domates ithalatçısı’ demek hakarettir, cehalettir, saygısızlıktır. Bu ülkenin sanayisinden haberdar olmayanları kendi cehaletleriyle bırakıyorum. Muhalefete rağmen ülkemizi rekordan rekora koşturduysak önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazacağız. Çalışıp üreteceğiz. Milletimize inanacağız. Türkiye’yi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz.”

Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahiller’ diye seslendiği kesimleri, ‘havanda su dövmek yerine’ Aydın’ın Söke ilçesindeki başlayarak organize sanayi bölgesini ziyarete davet etti.

Erdoğan, açılan fabrika için de “Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak” dedi.