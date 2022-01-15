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Yaramazlara biraz batar!

Tantunicide yeniden servis edilmek üzere biberler çöpten toplandı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tantunicide yeniden kullanılmak üzere çöpten biberlerin toplatıldığı görüntüler çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, patronun bir işçiye çöpleri karıştırtarak içerisindeki biberleri toplattığı görülüyor.


Bu sırada videoyu çeken ve patron olduğu anlaşılan kişi, “Oğlum” diye hitap ettiği işçiye “O biberleri al tek tek, topla” diyor. Buna ek olarak, kanuna aykırı şekilde, Kadıköy şubesindeki tüm işçilerin bir günlük izinlerini de iptal ediyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kadıköy Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü inceleme başlattı.

İstanbul Duysun (@istanbulduysun)’in paylaştığı bir gönderi

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