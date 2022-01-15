AKP toplantısında ‘Vallahi ben açım’ diyen vatandaş salondan çıkarıldı

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adıyaman’da partisinin hizmetleriyle ilgili konuştuğu sırada bir vatandaş “Asıl meselemiz işsizlik. Açım ben” diye bağırdı. Ünal vatandaşı susturmaya çalıştı. Daha sonra vatandaş salondan çıkarıldı.

AKP’nin Adıyaman’daki danışma meclisi toplantısına katılan Ünal’a partili bir vatandaş ekonomik sorunlarla ilgili tepki gösterdi. Ünal ise “Şu anda konuşma yapıyorum” diyerek, tepkisini dile getiren vatandaşı susturmak istedi.

“Aylardır işsizim, iş istiyorum. Kendim de AK Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, vallahi açım ben” diye bağıran vatandaş partililer tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

AKP’li Ünal’ın sessiz kalmasına CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’den tepki geldi: “Ülkemizde milyonların yaşadığı işsizliği ve yoksulluğu dile getiren, bu haykırışlarıyla milyonların sesi olan hemşerime kulak verin Sayın Mahir Ünal. Hakikati söyleyen bu ses, milletin sesidir.”