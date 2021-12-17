Türkiye sondan ikinci: Avrupa’da asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Lüksemburg, 2 bin 201 avroyla Avrupa’da asgari ücretin en yüksek olduğu ülke. Türkiye ise yüzde 50’den fazla zamma rağmen avro bazında sonda ikinci sırada.

Türkiye’de dün açıklanan yeni zamla birlikte brüt 5 bin 4 liraya çıkarılan asgari ücret, bugünkü kurdan yaklaşık 274 avro ediyor.

euronews. Türkçe’nin haberine göre Avrupa ülkelerinde asgari ücret her yılbaşından itibaren otomatik güncelleniyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa’da asgari ücretin en yüksek ülke olan Lüksemburg’u İrlanda ve Hollanda takip ediyor.

Buna göre, asgari ücretin en düşük olduğu ülke Arnavutluk. Türkiye ise yüzde 50’lik zamma rağmen, Bulgaristan ve Karadağ’ın altında yer almaya devam etti.

Danimarka ve İsveç gibi bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

Bazı ülkelerin 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret verileri şimdiden biliniyor olsa da bazı AB ülkelerinin verileri 2021 yılı başlarına ait.

Avrupa ülkelerinde brüt asgari ücretler avro bazından şöyle: