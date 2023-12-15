Akşam Postası / 15 Aralık 2023

AYM, Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılmasını hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesine ilişkin başvuruda hak ihlali kararı verdi.

Fatih Terim’in banka hesapları kendi başvurusu kapsamında inceleniyor

‘Skandal dolandırıcılık’ davasına adı karışan Fatih Terim’in banka hesaplarına yönelik inceleme bizzat kendi başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

DİSK: Asgari ücret yılda dört defa güncellenmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

İsrail üç rehineyi ‘yanlışlıkla’ öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze’de üç rehineyi ‘yanlışlıkla’ öldürdüğünü açıkladı.

Bakan Bolat topu özel şirketlere attı: İsrail’le ticareti devlet yapmıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail’le devam eden ticari ilişkiye dair “Ülkemizde mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır” dedi.

Yaşar Okuyan entübe edildi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi.

İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

Özel hastane oranı Türkiye genelinde yüzde 36,76. İstanbul’da ise yüzde 70,09. Yani 10 hastaneden yedisi özel. Şehirde ayrıca toplam 4 bin 162 muayenehane bulunuyor.

İmamoğlu ‘Tuzla davası’nda ikinci kez beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan davada ikinci kez beraat etti.

Kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı

Biri örgüt lideri olmak üzere kırmızı bültenle aranan iki kişi İstanbul’da yakalandı.

Konut satışları kasımda yüzde 20,6 azaldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

Uğur Kurt’u vuran polise altı yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da Okmeydanı Cemevi’nde yaklaşık 10 yıl önce polis kurşunuyla hayatını kaybeden Uğur Kurt davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Kutlu Adalı cinayeti: Üç kişi hakkında tutuklama emri

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996’da öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Morgan Stanley’e göre faiz artışı sürecek

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 250 baz puan artırmasını bekliyor.

Fitch: Türk bankaları performanslarını iyileştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdiğini açıkladı.

Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 44 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 44 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

Araştırma: Tek gecelik içki, haftada birkaç kadehten daha tehlikeli

Bilim insanları, kısa sürede fazla içki içen kişilerin alkole bağlı siroza (ARC) yakalanma olasılığının, haftada birkaç kez içen kişilere kıyasla üç kat daha yüksek olduğunu tespit etti.

Borsa İstanbul’da hisse geri alımı yapan şirketler

Borsa İstanbul’da altı şirket dün hisse geri alımı yaptı.