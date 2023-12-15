Fatih Terim’in banka hesapları kendi başvurusu kapsamında inceleniyor

‘Skandal dolandırıcılık’ davasına adı karışan Fatih Terim’in banka hesaplarına yönelik inceleme bizzat kendi başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında inceleniyor.

Cumhuriyet’in bugün yayınladığı haberde “Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı ‘Seçil Erzan’ soruşturmasında oklar teknik direktör Fatih Terim’e yöneldi. Fatih Terim’in banka dökümlerine yönelik teknik inceleme başlatıldı” denmişti.

Diken’in edindiği bilgiye göre söz konusu inceleme Seçil Erzan’ın baş sanık olarak yargılandığı dava kapsamında değil, bizzat Fatih Terim’in ‘müşteki’ sıfatıyla başvurusu üzerine başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yapılıyor.

Fatih Terim’in avukatı Zafer Ertek’in açıklaması şöyle:

“Müvekkilimiz Sayın Fatih Terim’in şikayet başvurusu üzerine başlatılan ve müştekisi olduğu hukuki süreç devam etmektedir. Basına yansıyan haberlerde bahsedilen banka hesaplarına ilişkin savcılık araştırması, Sayın Terim’in tefrik edilen dosyası ile ilgili olup süregelen dava ile ilgisi bulunmamaktadır.”

Söz konusu davada Erzan ve altı ‘işbirlikçisi’ Galatasaray camiasından tanınmış isimler dahil onlarca banka müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle dolandırmakla suçlanıyor. İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ten toplam 216 yıla kadar hapsi isteniyor. Altı şüphelinin de üç yıldan 65 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bu davanın müştekileri arasında Fatih Terim bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Erzan’ın geçen nisanda tutuklanmasıyla patlak veren ‘skandal dolandırıcılık’ta ilk günden beri sıklıkla anılan isimlerden biri Fatih Terim.

Erzan’ın ilk ifadesi tutuklandığı gün, yani 11 Nisan’da alındı. Savcının “Volkan Bahçekapılı’yı tanır mısın? Volkan Bahçekapılı’dan da herhangi bir para aldın mı?” yolundaki sorusuna verdiği yanıtta şöyle dedi Erzan: “Evet tanırım. Fatih Terim’in damadıdır. Bir gün aradım, ‘Çok kısa süreliğine yüksek getirili bir fon var, aman bu husus duyulmasın, Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin’ dedim.”

Savcılık ifadelerinde Erzan’ın sadece Volkan Bahçekapılı’ya ya da Galatasaray camiasından isimlere değil hemen herkese Fatih Terim’in de ‘fon’un müşterileri arasında bulunduğunu söylediği ortaya çıktı.

İkinci ifade

Erzan 3 Mayıs’ta savcılığa neredeyse bir mesai günü boyunca ek ifade verdi. Bu kez açıkça Fatih Terim’den ‘fon adı altında’ para almadığını söyledi Erzan:

“Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım, ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı. Fon vadettiğim insanlara yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, Hakan Ateş (Denizbank CEO’su) Fatih Terim gibi insanların bu fona yatırım yaptıklarını, bu fonun 30-45 günlük vadeleri olduğunu, vade bitiminde yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40’lara varan paralar kazanılacağını vadettim. Zaten ben bu fon olayını 2022 Aralık’tan sonra vadettim. Zaten normal şartlarda bir fonun bu kadar kısa sürede yüzde 30, yüzde 40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı ancak öyle çok sıkışmıştım ki çok fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadiyle para alıp benden istedikleri fazla faizleri ödemeye çalıştım.”

Erzan, her iki ifadesinde de özetle, ‘fon’a çekmek istediği kişilere Fatih Terim’i referans gösterdiğini anlattı, ancak Fatih Terim’in ‘fon’u bildiğine ve ‘fon’a para yatırdığına dair hiçbir ifade kullanmadı(Soruşturma kapsamında, Erzan’ın yine referans olarak verdiği diğer isimlerden Hakan Ateş dahil Denizbank yöneticilerinin de ‘fon’dan haberdar olduğuna ilişkin bir bulguya ulaşılamadı, dahası savcılık banka yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verdi).

‘Kandırma’ vurgusu

Diken soruşturmanın ilk günlerinde Erzan’ın ‘fon’a çağırdığı kişilere şu minvalde bir ‘tembih’te bulunduğunu yazmıştı. “Malum para pul yatırım işleri, ticari sır gibi kişiye özel, hassas mevzular. Çok da özel bir fon bu… O yüzden kimseyle paylaşmayın.”

Nitetkim iddianamede davacılardan İsmail İbrahim Çağlar savcılık beyanında şunları anlattığı ortaya çıktı.

“Seçil Erzan (…) Fatih Terim’in en önemli müşterisi olduğunu, 10-15 yıldır çalıştıklarını, bu fondan Fatih Hoca’nın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim fonu’ olarak andığını, ayrıca pek çok Galatasaraylının, ünlü futbolcunun ve tanınmış ismin de yine bu fondan yararlandığını söyledi. Ben başlangıçta ‘Aman bu forex gibi kaldıraçlı işlem falan olmasın, istemem o tip riskli işlere girmek’ diyerek mesafeli davrandım. Hatta, hemen o sırada Fatih Terim’i aramak istedim. Ancak, şüpheli bunun (…) bankanın yüksek mevduatı olan özel müşterilere yönelik kapalı bir fon olduğunu (…), Fatih hocanın da gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak bu şekilde aranmaktan rahatsız olacağını, bu sebeple aramamın doğru olmayacağını ileri sürdü.”

Bu beyanla ilgili savcılığın değerlendirmesi de şöyleydi: “Erzan’ın Fatih Terim’in en önemli müşterisi olduğunu, 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu ‘Fatih Terim fonu’ olarak andığını söyleyerek İsmail İbrahim Çağlar’ı kandırdığı … anlaşılmıştır.”

Duruşma

Erzan 20 Kasım’da görülen ilk duruşmada, Fatih Terim’le ilgili ne ilk ne de ikinci savcılık ifadesinde yer alan ayrıntılara girdi. Diken’in haberinde ilgili bölüm şöyle aktarıldı:

“Florya’dayken kimseyle bir sorunum yoktu. Birkaç kişinin parasını çoğaltmıştım. 2020’de Galatasaray camiasından beni tanıyan biri parasını çoğaltmam için 300 bin dolar teslim etti (Mahkeme başkanı Nursel Bedir ‘Kim’ diye sordu, ancak Erzan yazılı olarak bildireceğini söyledi). Bu kişinin ödemelerini yapıyordum. Parayı değerlendiriyordum. Sonra benden çok para isteyince ‘Hayır’ diyemedim. Onların istediği kadar artmıyordu bu para. Arabamı satarak, evimi ipotek ettirerek karşıladım. 2020 Temmuz’a kadar bir sorun yoktu. Şimdi ismini vermek istemediğim iki kişi daha önce çok para kazandırdığımı bildiği için 1 verip 100 istemeye başladılar. Karşılayamayınca işten attırmakla tehdit etmeye başladılar.

Mahkeme başkanı Nursel Bedir, Fatih Terim’i tanıyıp tanımadığını sorduğunda Erzan, ‘Fatih Terim ile aramızda para alışverişi oldu ama ona borcum yok’ dedi.

Duruşma savcısı söz alarak ilk referansın kim olduğunu sordu. Erzan’ın cevap vermemesi üzerine mahkeme başkanı Nursel Bedir ‘Bu isim Fatih Terim mi’ diye sordu. Erzan da, ‘Herkes onun sözüne güveniyordu’ dedi. Bedir’in sorusu üzerine Erzan, 300 bin doları veren kişinin de Fatih Terim olduğunu söyledi.”