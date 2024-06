9 Soruda: ‘Skandal dolandırıcılık’ davası başlıyor 

CANAN COŞKUN

Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından bugün hakim karşısına çıkıyor.

Erzan ve altı ‘işbirlikçisi’ Galatasaray camiasından tanınmış isimlerin başını çektiği onlarca banka müşterisini bir ‘fon’ üzerinden yüksek getiri vaadiyle dolandırmakla suçlanıyor.

İstanbul Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma Nisan 2023’te Erzan’ın tutuklanmasıyla patlak verdi. Savcılık, 10 aylık soruşturma sürecinin sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) raporuna dayanarak bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve icra komitesi üyesi Mehmet Aydoğdu dahil üst düzey Denizbank yöneticilerinin ‘zimmet‘ suçu işlediğine ilişkin kovuşturma yürütmeye değer bir bulguya rastlamadı. Soruşturma Denizbank yönünden takipsizlikle sonuçlandı.

Denizbank, takipsizlik kararından sonra eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak hakkında ‘tefecilik’ten suç duyurusunda bulundu.

Yarın başlayacak davadaki iddiaları, Erzan’ın kurduğu ‘fon’ sisteminin nasıl işlediğini 9 soruda hatırlayalım.

1- Davanın sanıkları kim?

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianamede şube müdürü Seçil Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 216 yıla kadar, ‘işbirlikçi’ altı şüphelinin de üç yıldan 65 yıla kadar hapsi isteniyor. Bu isimler şunlar: Ali Yörük, Atilla Yörük ve Nazlı Can (tutuklu), Kerem Can, Hüseyin Eligül ve Asiye Öztürk (tutuksuz). Beş isim Erzan’ın tanıdıkları. Öztürk ise Erzan’ın döneminde Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’nde operasyon müdürü olarak görev yapıyordu.

Davanın sanıklarından Ali Yörük ve Atilla Yörük Erzan’ı Çorlu’da çalıştığı dönemden tanıyor. Yörük kardeşlerin anlatımına göre, Erzan onları da ‘Fatih Terim’in ve eşinin de bulunduğu kapalı bir fona yatırım yapmaya ikna ederek dolandırmış. Hatta bu gerekçeyle Erzan’dan şikayetçi de oldular. Erzan’ın anlatımına göreyse, Ali Yörük, ‘fon vadettiği insanlardan zaman zaman parayı teslim alan kişi’ydi. Erzan, Ali Yörük’ün tefecilerden de para getirdiğini, kendisine boş senet imzalattığını, parasını faiziyle geri aldığını iddia etmişti.

Davanın sanıklarından Kerem Can ve halası Nazlı Can da Erzan’ı Çorlu’dan tanıyor. Kerem Can, halası Nazlı Can istediği için Çorlu’da bir kuyumcudan para alarak Erzan’ın Göktürk’teki evine götürmüş. Yörük kardeşler de Nazlı Can’ı Erzan’ın yanında görmüş. Nazlı Can da Erzan’ın yönlendirdiği yerlerden para teslim almış.

Sanık Hüseyin Eligül de Erzan’ı Çorlu’dan tanıyor. Eligül’ün eşi Erzan’ın yatalak olan annesine bakmak için Erzan’ın Bozcaada’daki evinde kalmış. Eligül de Erzan’ın yönlendirdiği kişilerden para teslim almış. Ayrıca para da verdiği iddia eden Eligül de Erzan’dan şikayetçi olmuş.

Davanın banka çalışanı bir diğer sanığıysa Asiye Öztürk. Öztürk, Erzan’ın Levent Büyükdere şubesinden mesai arkadaşı. Savcılık, Öztürk’ü Erzan’ın dolandırdığı iddia edilen kişilere verdiği belgelerde imzası olduğu için suçluyor. Erzan da ifadesinde Öztürk’ün kendisinden şüphelendiğini ancak yine de belgelere imza attığını söylüyor.

2- Dolandırılanlar kimler?

Savcı Ebru Baran Celep’in hazırladığı iddianamede soruşturma kapsamında adı sıkça zikredilen Fatih Terim’in kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim’in kuzeni Terim Arıcan, eski Galatasaraylı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Emre Çolak, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak, halen Galatasaray’ın kalesini koruyan futbolcu Fernando Muslera dahil 18 kişi müşteki olarak yer aldı.

3- Seçil Erzan ne vadetti?

Erzan, Denizbank’ta çalışmaya 2000’li yılların başında Çorlu’da bulunan Orion şubesinde başladı. 2012 yılında bankanın Florya şubesine müdür olarak atandı. Denizbank ile Galatasaray arasında 2013’te sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı. Bu yılın başında Levent Büyükdere şubesine atandı. Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu. Erzan, fonun ismini müşterilerine göre ‘özel ve gizli bir fon’, ‘Fatih Terim fonu’ ve ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu fonu’ olarak tanıttı. Ateş bankanın genel müdürü, Aydoğdu’ysa icra kurulu başkanıydı.

4- Erzan ve ‘işbirlikçileri’ ne kadar para dolandırdı?

İddianameye göre 18 müşteki toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldı.

5- Erzan’ın kurduğu sistem nasıl işliyordu?

Erzan’ın yüksek kar getirisi amacıyla ikna ettiği kişiler paralarını bazen Erzan’a çalıştığı şubede teslim ediyordu. Erzan, bazen de Çorlu’dan tanıdığı sanıkları paraları teslim alması için yönlendiriyordu.

Erzan, fona katılmayı ikna ettiği kişilerden aldığı paralar karşısında belirlediği vadelerde fahiş faiz getirisiyle ödeme yapıyordu.

Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen kişilerle Erzan arasındaki ilişki bankacı-müşteri düzeyini de geçmişti. Erzan’ın anlatımına göre, eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Erzan’a nişan hediyesi olarak Rolex saat almıştı.

6- Dolandırıcılık sistemi nasıl ortaya çıktı?

Seçil Erzan, 11 Nisan’da tutuklanmasından bir gün sonra haberturk.com’da Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlandı. ‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlıklı bir haber çıktı. Haberde Erzan’ın ismi geçmiyordu. Erzan’ın Denizbank’ın şube müdürü olduğu ve dolandırılanlar arasında futbolcular olduğunu Diken kamuoyuna duyurmuştu.

Erzan’ın kurduğu fona dahil ettiği iş insanı Kasım 2022’de Erzan’a teslim ettiği 5 milyon doları koyduğu çantaya takip cihazı yerleştirmiş, çantanın Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya’ya teslim edildiği ortaya çıkmıştı. İş insanının savcılığa suç duyurusunda bulunmasından sonra Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilen kişiler de savcılığın yolunu tutmuştu.

7- Seçil Erzan ne dedi?

Seçil Erzan, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep’in yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Nisan’da tutuklandı. Erzan, savcıya verdiği ilk ifadede, “Bana inanmaları için bir belge istiyorlardı, ben de bu belgeleri bankayla tamamen alakasız bir şekilde kendim hazırladım, kaşeledim, imzalayarak teslim ettim” demişti. Erzan, Arda Turan, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Buse Terim’den para aldığını ve karşılığında vadettiği parayı ödeyemediğini söylemişti. Erzan, Terim’in damadı Bahçekapılı’ya “Fatih Terim hocanın da fondan haberi var. Sen de girmek ister misin” diye sorduğunu söylemişti.

Erzan, ilk ifadesinden sonra Mayıs ayında bir ifade daha verdi. Erzan, ilk ifadesinden farklı olarak bankanın kendisini tutuklanmadan önce alıkoyduğunu, elindeki belgeleri aldığını, korumalar eşliğinde genel merkeze götürüldüğünü ve genel müdür Hakan Ateş’le görüştürüldüğünü söylemişti. Fatih Terim’in kendisini ‘kızı gibi sevdiğini’ söyleyen Erzan, 2012’den itibaren Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini anlatmıştı.

8- Fatih Terim dolandırıldı mı?

Fatih Terim ve avukatları soruşturmanın patlak verdiği günlerde birkaç kez adliyeye gelip başsavcı vekili Mehmet Yılmaz ve savcı Ebru Baran Celep’le görüşmüştü. Terim’in avukatları da Erzan’ın Terim için çok fazla sayıda bankacılık işlemi yaptığını, bunların kendileri tarafından araştırıldığını söylemişti. Avukatlarının verdiği bilgiye göre Terim, savcılarla ifade vermeye hazırlık yaptığı için görüşüyordu.

İddianame tamamlanınca Terim’in isminin Erzan’ın dolandırdığı iddia edilen kişiler arasında olmadığı görüldü. Terim’in kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı, yeğeni Terim Arıcan, Galatasaray’daki teknik direktörlüğü sırasında takımda top koşturan öğrencileri müştekiler arasındaydı.

9- Duruşmada ne olması bekleniyor?

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davanın ilk duruşmasında sanıkların ifadesi alınacak. Denizbank’ın bu hafta dava dosyasına Erzan ve diğer sanıkların eylemlerinden dolayı maddi ve manevi zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma dilekçesi verdiği öğrenildi. Denizbank’ın avukatlarının da duruşmaya katılıp bu talebi heyete ileteceği biliniyor.