Skandal dolandırıcılık davası: Şube müdürünün tutukluluk hali devam

CANAN COŞKUN

Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ten yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can’ın tahliyesine, Erzan ve Ali Yörük’ün ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 12 Ocak 2024’e ertelendi.

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ilk yarısında Seçil Erzan’ın ifadesi alındı. Öğleden sonraki kısımdaysa tutuklu sanıklar Nazlı Can, Atilla Yörük, Ali Yörük ve tutuksuz sanık Asiye Öztürk ifade verdi.

Paraları genel merkeze götürüyormuş

Diğer sanıkların ifadesinden önce müşteki Burhan Taşpolat konuştu. Erzan’ın kendisine “Çok güzel bir fon yatırımı var. Herkes kazanıyor. Senin gibi insanların para kazanmasını istiyorum” dediğini aktardı. Kendisinin bir menfaati olup olmadığını sorduğunda, Erzan’ın fonu ‘sistem dışı’ diye nitelediğini aktaran Taşpolat, paraları verdikten sonra Erzan’ın “Parayı alıp hemen çıkıp genel müdürlükteki kasaya yetiştirmem lazım” dediğini de ekledi.

Evrakları toplamak için alıkonuldu

Burhan Taşpolat, 2017’den bu yana bankacılık işlemlerini Erzan’la ilerlettiğini söyledi. Erzan’ı doktor kızı Evrim Pınar Güzel aracılığıyla tanıdığını belirten Taşpolat, Erzan’ın kendisine “Çok özel bir fon var” dediğini aktardı. Taşpolat, Erzan’ın savcılığa gideceğini ancak bankanın onu evrakları toparlamak için alıkoyduğunu aktardı.

Terim Erzan’ın Bozcaada’daki evine gitmiş

Erzan’ın ifadesinden sonra Erzan’ı Çorlu’dan tanıyan tutuklu Nazlı Can’ın ifadesine geçildi. Can, Erzan’a 60 bin lira verdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bize küçük küçük stopaj dediği ödemeler yaptı. Kardeşlerimi ve yeğenlerimi ben tanıştırmadım, zaten tanıyordu. Onların da para kazandıracağım diyerek parasını almış. Teyzesinin ve yeğeninin de para kazandığını söyledi. Fatih Terim, Seçil Erzan’ın Bozcaada’daki evine gelmişti. Orada Terim’in yeğeni Terim Arıcan’la karşılaşmıştık. Burada konuşulan rakamlar benim rüyamda göremeyeceğim rakamlardı. Seçil’in böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Seçil, Evrim Pınar Güzel’den gelecek parayı bir keresinde benim hesabıma yollatmıştı.”

Atilla Yörük, davadaki kişilerle ticaret ilişkisi içine girmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu insanlarla ticaretim dahi olmamıştır. Sanıklardan yalnızca ağabeyim Ali Yörük ve Seçil Erzan’ı tanıyorum. Otomobil galerisinde çalışırken Seçil Erzan ağabeyimi arayıp bir fon olduğunu, paramızı burada değerlendirebileceğimizi söyledi. Elimizdeki bütün birikimi Seçil Erzan’a teslim ettik. Hesabıma kimseden para gelmedi.”

Ali Yörük de “Sizin gibi bir sürü hakim ve savcı müşterimdi. Tek bir kişiyi bir kere bile dolandırmadım. 5 milyon dolar topladım” dedi.

İmzaladığım evrakı kağıtların arasına karıştırmış

Tutuksuz yargılanan Denizbank Levent Büyükdere Şubesi’nin eski operasyon şefi Asiye Öztürk şunları söyledi:

“Seçil Erzan, Candaş Gürol’un hesabına 3 milyon dolar geleceğini söylemişti. Para geldikten sonra Candaş Gürol 2 milyon 795 bin dolar çekti. Parayı bizden aldıktan sonra ne yaptığını bilmiyorum. Seçil Erzan, 3 Nisan’da Candaş Gürol’un çektiği paranın müvekkili İbrahim Çağlar’a ait olduğunu söyledi. Çağlar, ısrarla dekont istediği için imzaladığım evrakı diğer kağıtların arasına karıştırmış.”

Zabıta memuru 500 bin dolar vermiş

Son olarak SEGBİS’le duruşmaya katılan Hüseyin Eligül konuştu. Eligül, zabıta memuru olduğunu belirterek Erzan’a 500 bin dolar verdiğini ve geri alamadığını savundu. Eligül, olayın ortaya çıkmasından sonra banka yetkilisi Sermin hanımın Çorlu’ya gelerek Erzan’ı götürmek istediğini, Erzan’ın da kendisiyle gitmek istediğini söyledi. Eligül, iki gün boyunca korumalar eşliğinde Erzan’ı Çorlu’ya götürüp getirdiğini aktardı.

Müştekilerden Galatasaray kulübünün eski tercümanı Musa Mert Çetin, Erzan’ın kendisinden para alırken Fatih Terim’in duymasını istemediğini söylediğini aktardı.

Müştekilerden eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, Erzan’ın kendisini aradığını belirterek, “Arda (Turan) abiye sordum. O da Denizbank’ın böyle bir yatırımı olduğunu söyledi” dedi.

Ateş ve Aydoğdu duymasın

Müştekilerden Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı, eşi Buse Terim’den dolayı geçen kasım ayından bu yana bir fon olduğu bildiğini söyledi. Erzan’ın kendisini arayıp Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş’in haberdar olduğu bir fon olduğunu söylediğini aktaran Bahçekapılı “Paramın şirkette ve borsada olduğunu söyledim” dedi. Bahçekapılı’nın anlatımına göre Erzan kendisine Ateş ve Aydoğdu’nun duymamasını istediğini söylemiş.

Denizbank’ın katılma talebi reddedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve tutukluluk sürelerini de göz önüne alarak Atilla Yörük ve Nazlı Can’ın tahliyesine karar verdi. Heyet, Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle Denizbank AŞ.’nin katılma talebini reddeden mahkeme, Erzan ve Asiye Öztürk’ün ıslak imza örneklerinin Denizbank’tan istenmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı 12 Ocak 2024’e erteledi.