Uğur Kurt’u vuran polise altı yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da Okmeydanı Cemevi’nde yaklaşık 10 yıl önce polis kurşunuyla öldürülen Uğur Kurt’un yeniden görülen davasında savcı, sanık polisin altı yıla kadar hapsini istedi.

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Anka‘nın savcı, Sezgin Korkmaz’ı ‘taksirle birinin ölümüne neden olmak’la suçladı ve cezasının paraya çevrilmemesini de talep etti.

Duruşma 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Korkmaz teknik problemler gerekçesiyle Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanamadı.

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verdi ve duruşmayı 1 Mart 2024’e erteledi.

Ne olmuştu?

Uğur Kurt, 22 Mayıs 2014’te bir cenaze törenine katılmak üzere Okmeydanı Cemevi’nde beklerken zırhlı araçtan inen polis Sezgin Korkmaz’ın ateşlediği silahla hayatını kaybetti.

Kurt’u öldürdüğü tespit edilen TEM polisi Sezgin Korkmaz hakkında savcı Hasan Yılmaz’ın hazırladığı iddianamede ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar cezalandırılması istendi. İddianamede, Korkmaz’ın beş kere ‘Sıkma‘ diye uyarıldığına ilişkin hiçbir ifade yoktu. Savcı Yılmaz’a göre Korkmaz ‘meşru müdafaa koşullarında’ silahını, Cafer Karabayır olduğu değerlendirilen eylemciye yönelterek ateş etmişti. Halbuki soruşturma aşamasında ortaya çıkan belgeler, Karabayır’ın orada olmadığını göstermişti.

İddianamede, Korkmaz’ın molotof kokteylli eylemden dolayı ‘orantılı olacak şekilde görev silahıyla karşılık verirken’ Uğur Kurt’u vurduğu belirtildi. İddianame ilk başta asliye ceza mahkemesine gönderildi, ancak mahkeme, şüpheli polisin ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek davayla ilgili görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine iddianame İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Birçok kez mahkeme heyetinin değiştiği yargılama sonunda Korkmaz’ı hiç görmeyen heyet iyi hal indirimiyle 12 bin 100 TL ceza verdi. Korkmaz’ın mahkumiyeti istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

Bunun üzerine Uğur Kurt’un eşi Narin Kurt, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM de Kurt’un yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. AYM’nin kararında, görüntülerin mahkeme heyeti tarafından izlendiği ancak bu konuda bir bilirkişi incelemesi yapılmadığı aktarıldı. Davanın hükmünün de hâkim değişiklikleri nedeniyle başka bir mahkeme heyeti tarafından verildiği belirtildi.