Eski bakan Yaşar Okuyan entübe edildi.

Yaşar Okuyan. (Youtube)

Ülkü Okuyan, babasının durumunun kritik olduğunu duyurdu. Babasının X (eski adıyla Twitter) hesabından duruma ilişkin bilgi veren Okuyan, şunları kaydetti:

“Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.”

Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

-Ülkü Okuyan — Yaşar Okuyan (@yasarokuyan) December 15, 2023

1999-2022 yılında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yapan Okuyan, sırasıyla MHP, Anavatan, tekrar MHP, Doğru Yol, Demokrat Türkiye Partisi, Hürriyet ve Değişim Partisi, Halkın Yükseliş Partisi, Vatan Partisi ve son olarak da CHP’ye üye olmuştu. Okuyan CHP’den atılmıştı.