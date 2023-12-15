İmamoğlu ‘Tuzla davası’nda ikinci kez beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan davada ikinci kez beraat etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

25 Ekim 2022’de İmamoğlu’nun düzenlediği Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3’üncü etap açılış törenine katılan Yazıcı, kürsüde eski İBB başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür edince tepkiler yükselmişti.

Tepkilerin ardından İmamoğlu kürsüye çıkarak, “Arkadaşlar, o arkadaş (Yazıcı) burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir” demişti.

Yazıcı, İmamoğlu hakkında verdiği suç duyurusunda, bu sözlerle ‘kalabalığın üzerine yönlendirildiğini’ iddia etmişti. Suç duyurusunda İmamoğlu’nun bu sözlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu oluşturduğu öne sürülmüştü.

İmamoğlu’nun kullandığı ‘o arkadaş’ ifadesinin ‘başlı başına bir aşağılama sözü’ olduğu ve Yazıcı’yı ‘değersizleştirdiği, itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü’ savunulmuştu.

‘Hakaret’ iddiasıyla açılan davada İmamoğlu 28 ay hapis cezasıyla yargılanıyordu. İmamoğlu 12 Eylül 2023’te beraat etmiş ancak Yazıcı’nın itirazı üzerine yargılama yeniden görülmüştü.

ANKA’nın aktardığına göre bugün görülen davada İmamoğlu ikinci kez beraat etti.

Ekrem İmamoğlu ‘Tuzla davası’nda beraat etti