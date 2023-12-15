Araştırma: Tek gecede ‘yüklenmek’, haftada birkaç kadehten daha tehlikeli

Bir gecede içkiye ‘yüklenen’ kişilerin alkole bağlı siroza (ARC) yakalanma olasılığı, haftada birkaç kez kararında içenlerden üç kat yüksek çıktı.

Fotoğraf: Pexels

University College London (UCL), Royal Free Hastanesi, Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, ARC’ye yakalanma riskinde içki içme biçiminin miktardan daha önemli olduğunu buldu.

Independent’ın haberine göre 312 bin 599 yetişkinin Britarya Biyobankası’ndaki verilerini inceleyen araştırmacılar, bir günde 12 birim içki içmek diye tanımlanan ‘kısa sürede aşırı içki içme’nin ARC’ye yakalanma olasılığını üç kat artırdığını gözlemledi.

Genetik yatkınlığı yüksek kişiler için risk dört kat, tip-2 diyabetliler için de iki kat daha fazla.

Kısa sürede aşırı içki tüketimi ve yüksek genetik yatkınlık hesaba katıldığında ARC’ye yakalanma riski, temel alınan riskten altı kat daha yüksek. Buna tip-2 diyabet de eklendiğinde risk daha da artıyor.

Britanya Karaciğer Vakfı CEO’su Pamela Healy, araştırmanın önemini şu sözlerle vurguladı: “Bu araştırma önemli çünkü sadece toplamda ne kadar içtiğinizin değil, içki içme biçiminizin de önemli olduğunu ortaya koyuyor. Çok fazla içkiyi hızlı içmek ya da sarhoş olmak için içmek karaciğer sağlığınız açısından ciddi sonuçlar doğurabilir.”

Haftaya yaymak yerine tek seferde içmek daha zararlı

UCL Tıp Bölümü ve Royal Free Hastanesi’nden Dr. Gautam Mehta da şöyle konuştu:

“Yüksek miktarda içki içen her üç kişiden yalnızca birinde ciddi karaciğer hastalığı görülüyor. Genetik yapı bir rol oynasa da bu araştırma, içki içme biçiminin de belirleyici bir faktör olduğunun altını çiziyor. Örneğin sonuçlarımız, 21 birim içkiyi bir haftaya eşit şekilde yaymak yerine iki üç seferde içmenin daha zararlı olduğuna işaret ediyor. Gelecek yıllarda belki de sağlık hizmetlerinde geniş çapta kullanılacak genetik bilginin eklenmesi, riskin daha da isabetli bir şekilde tahmin edilmesini sağlıyor.”