Britanyalı kadınlar içki tüketiminde dünya birincisi

Araştırmaya göre, Britanyalı kadınlar dünyanın en çok içki içen kadınları listesinin başında yer alıyor. Kadınların yüzde 26’sı tek seferde altı kadehten fazla içki tüketiyor.

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 33 ülkedeki içki tüketimini karşılaştırdı.

Tek seferde en az altı kadeh içki içmek olarak tanımlanan ‘aşırı içki tüketimi’nde Britanya yüzde 26’lık oranla ayda en az bir kez içki içen kadınlar arasında dünya birincisi oldu. Ancak yine de erkeklerin oranı yüzde 45 ile kadınlardan daha yüksek.

The Guardian‘ın haberine göre her iki cinsiyet birleştirildiğinde aşırı içki tüketen ülkelerde Britanya’yı Romanya, Danimarka ve Lüksemburg takip ediyor.

Hükümetin tedbir alması gerek

Alcohol Change (Alkol Değişimi) UK İcra Kurulu Başkanı Dr. Richard Piper, içki tüketiminin Britanya’da çok fazla zarara yol açtığını belirterek bunun tamamen önlenebilir bir durum olduğunun altını çizdi:

“Hükümetin içkinin zararlarını azaltacağını ve hayat kurtaracağını bildiğimiz; içki pazarlamasının uygun bir şekilde kontrol edilmesi, İskoçya ve Galler’de olduğu gibi İngiltere’de de asgari birim fiyatlandırmasının getirilmesi gibi tedbirleri hayata geçirmesi gerek.”

Elektronik sigarada tüketiminde de üst sıralarda

OECD’nin raporu ayrıca Britanya’daki yetişkinlerin diğer ülkelere kıyasla daha fazla elektronik sigara kullandığını, ancak sigara içme oranlarının ortalamanın altında olduğunu ortaya koydu.

OECD ortalaması olan yüzde 16’ya kıyasla Britanya’da sigara içenlerin oranı sadece yüzde 12,7’dir. Bununla birlikte, ortalama yüzde 3,2 ile karşılaştırıldığında neredeyse her 20 yetişkinden biri (yüzde 4,9) düzenli olarak elektronik sigara içtiğini söylemiştir.