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Yaramazlara biraz batar!

Hedef ‘sigarasız’ toplum: Britanya’da bir milyon kişiye ücretsiz elektronik sigara dağıtılacak

Britanya’da bir milyon insana, sigarayı bırakmalarını teşvik etmek adına ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek.

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Britanya hükümeti, ülkede 2030 yılına kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.


BBC’nin haberine göre hükümet, sigara içen her beş kişiden neredeyse birinin psikolojik destekle birlikte, sigarayı bırakma kitini de alacağını duyurdu.

Britanya’da kadınların yüzde 9’unun hamilelik sırasında hala sigara içtiği tahmin ediliyor. Hükümet, finansal ve psikolojik destekle atılan bazı adımların geçmişte işe yaradığını belirtiyor.

Yetkililer, söz konusu planın yaklaşık 45 milyon sterline mal olacağını tahmin ediyor. Bu miktar sağlık bakanlığının bütçesinden finanse edilecek, ancak yerel makamlar tarafından yönetilecek.

Sigara tüketimine karşı mücadele eden Action on Smoking and Health (AHS) adlı örgütün lideri Deborah Arnott, atılacak adımlardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Ancak Arnott, İngiltere’nin 2030 yılına kadar ‘sigarasız’ hale gelmesi için hamlelerin ‘yeterli olmadığı’ konusunda uyardı.

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