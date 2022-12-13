Yeni Zelanda’da 2009’dan sonra doğanlar sigara alamayacak: Elektronik sigara ise kapsam dışı

Yeni Zelanda, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere sigara satılmayacağına dair yasayı kabul ederek her yıl sigara içme yaşını yükselten ilk ülke oldu.

Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakiler hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacak.

Anadolu Ajansı’nın The Guardian gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, Yeni Zelanda Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, Meclis’te bugün kabul edilen yasayla binlerce insanın daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süreceğini, sağlık sisteminin de sigara içmekten kaynaklı kanser, kalp krizi ve felç gibi hastalıkları tedavi etmek zorunda kalmayacağından yaklaşık 5 milyar dolar tasarruf edeceğini belirtti.

İçmediklerinden emin olmak için

Verrall, Temmuz 2022’de yasa tasarısını ilk kez sunduğunda, gençlerin hiçbir zaman sigara içmeye başlamadığından emin olmak istediklerini, yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakilerin hiçbir zaman yasal olarak sigara satın alamayacağını ifade etmişti.

Sigara satmaya yetkili dükkanlarının sayısının yüzde 10 azaltılmasının da kabul edildiği yasa, 2023’te yürürlüğe girecek.

Yeni Zelanda’da geçen yıl sigara içme oranı yüzde 9,4 iken Kasım 2022’de yayınlanan verilerde bu oran yüzde 8’e düştü.

Elektronik sigara kullananların oranının ise geçen yıl yüzde 6,2 olduğu, bu yıl yüzde 8,3’e yükseldiği tespit edildi.

Ancak kabul edilen bu yasa, elektronik sigarayı kapsamıyor.