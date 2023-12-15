Rebecca Welch, Premier Lig’deki ilk kadın hakem olacak

İngiltere Premier Lig’de 23 Aralık’ta oynanacak Fulham-Burnley maçı, bir kadın hakemin düdük çalacağı ilk karşılaşma olarak tarihe geçecek. Mücadeleyi 40 yaşındaki kadın hakem Rebecca Welch yönetecek.

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Hakemlik kariyerine 2010’da başlayan Welch, bu sezon Premier Lig’in bir altındaki lig olan Championship’in de ilk kadın hakemi olmuştu.

Welch, bu yıl Championship’in yanı sıra Kadınlar Süper Ligi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Kadınlar Dünya Kupası’nda da maçlar yönetmişti.

Bu yıl Kasım ayında Fulham – Manchester United maçında dördüncü hakemlik yaparak Premier Lig’in hakem kadrosunda yer almış ilk kadın olmuştu.

Bu fırsatı hak ediyorlar

Öte yandan Sam Allison da 26 Aralık’ta oynanacak Sheffield United–Luton Town maçını yöneterek Premier Lig’de 15 yıl aradan sonra görev yapacak ilk siyah hakem olacak.

BBC Spor Servisi’ne konuşan İngiltere Hakemler Birliği Başkanı Howard Webb, bunun birer dönüm noktası olduğunu söyledi: “İkisi de yetkin hakemler olan Sam ve Rebecca için bu çok önemli birer dönüm noktası. Bu fırsatı hak ediyorlar. Rebecca Welch bugüne kadar büyük maçlar yönetti. Bu, hakemliği düşünen kadınlar ve kız çocuklarına da önemli bir örnek olacak.”