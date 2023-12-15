DİSK: Asgari ücret yılda dört defa güncellenmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Fotoğraf: ANKA

DİSK, ‘vergide adalet, gelirde adalet, insanca yaşanabilir bir ücret’ için İzmir’de yarım gün iş bıraktı.

Çerkezoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla Basmane Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kitlesel yürüyüş düzenlendi.

ANKA’nın haberine göre yürüyüş sonrası konuşan Çerkezoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Vergide adalet istiyoruz. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiler, patronundan daha fazla vergi versin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçilerin ücreti yıl içerisinde, vergi dilimleri nedeniyle giderek daha fazla düşsün.

*Vergide adalet istiyoruz ve Meclis’e sunduğumuz beş maddelik kanun teklifinin, yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için bugün buradan hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seslenelim. Meclis’teki bütün siyasi partileri, 600 milletvekilini Meclis’e sunduğumuz adil bir vergi sistemi için kanun teklifini oy birliğiyle Meclis’ten geçirmeye çağırıyoruz.

*DİSK olarak biliyorsunuz her yıl bir asgari ücret rakamı açıklarız ve bunu söyleriz. Bu yıl ilk kez bir rakam söylemiyoruz. Çünkü bizim aralık ayı başında açıklayacağımız rakam, 1 Şubat’ta zamlı asgari ücreti aldığımızda uçup gidecek. Bu yüksek enflasyon koşullarında, artık biz asgari ücrette rakamların peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz ve enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda dört kez güncellenmesi gerektiğini söylüyoruz.