Morgan Stanley: Faiz artışı sürecek

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın (MB) faizi 250 baz puan artırmasını bekliyor.

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MB, Mayıs 2023 seçimlerinden beri faiz artırıyor. Son olarak faiz, kasımda 500 baz puan artışla yüzde 40’a yükseltilmişti.

Bloomberg HT‘nin haberine göre Morgan Stanley, ‘MB’nin sözlü yönlendirmesi’ ve ‘enflasyon görünümüne bağlı olarak’ bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etti.

Banka ekonomistleri, ocakta yapılacak 250 baz puanlık ek bir artışla yüzde 45’lik nihai faiz oranına ulaşılmasını bekliyor.

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulundu. MB, son olarak kasımda 500 baz puan artışla faizi yüzde 40’a yükseltmişti.

Türkiye ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı. Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti. Son dönemde Şimşek Fransa ve Britanya’da yatırımcılarla görüşmüş, Fas’ta IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantısına katılmıştı. Şimşek yönünü sonrasında yeniden Körfez’e çevirmişti.

7 Eylül’de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.