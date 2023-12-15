Fitch: Türk bankalarının performansı iyileşti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının performansının iyileştiğini açıkladı.

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Fitch Ratings, son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu’nu paylaştı.

Dünya gazetesinin rapordan aktardığına göre Türk bankaları, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performansını iyileştirdi.

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi etti. Ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.