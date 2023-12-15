İsrail üç rehineyi ‘yanlışlıkla’ öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze’de üç rehineyi ‘yanlışlıkla’ öldürdüğünü açıkladı.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama geldi. AA’nın aktardığına göre açıklamada “İsrail ordu güçleri, Şucaiye’deki çatışmalar sırasında üç İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler” dendi.

‘Ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı’ belirtilen açıklamada, cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği belirtildi. Cesetlerin üç rehineye ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

Cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir rehineye ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Öldürülen rehinelerden ikisi. (Twitter)

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. İzzeddin Kassam Tugayları 220’nin üzerinde İsrailliyi de bu sırada rehin almıştı.

İsrail ile Hamas arasında önceki haftalarda varılan mutabakat çerçevesinde 81 İsrailli rehine serbest bırakılmıştı.