Takasta son durum: Kaç rehine serbest bırakıldı?

Hamas ile İsrail arasında varılan rehine takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk rehineyi taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria’ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria’dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi’nden ayrıldı. Konvoy, Batı Şeria’ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki rehine takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, Batı Şeria’nın Ofer Askeri Hapishanesi’nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuklara çevrilmişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi’nden 81 İsrailli, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli salıverildi.